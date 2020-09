Booder : malade ? L’humoriste réagit aux rumeurs

Booder, malade ? Selon plusieurs médias et internautes, la réponse oui. Lui, a décidé de rebondir sur ces fausses rumeurs.

En 2011, le Figaro relayait déjà les premières rumeurs. Booder, malade ? Dans un article très sérieux, le journal affirmant que l’artiste souffrait d’une maladie génétique à laquelle il ne pouvait absolument rien. Mais cette information a été suivie pas de nombreuses autres, qui allaient toutes dans le même sens : oui, Booder est malade. Or, il n’en est rien. Non, Booder n’est pas atteint de la maladie de Maroteaux-Lamy, comme l’affirment de très (trop?) nombreuses rumeurs. L’humoriste va très bien. C’est en tout cas ce qu’il affirme dans son autobiographie, sortie chez Hugo Doc. Soucieux de s’expliquer sur le sujet, il a été très clair, assurant qu’il se portait très bien et que si cette situation a pu le faire rire, aujourd’hui, elle impact des gens qui souffrent au quotidien.

« J’ai voulu raconter ma vie parce que d’autres la racontent à ma place sur les moteurs de recherche. On me prête des maladies bizarres […] Quand on tape “Booder” sur Google par exemple, on trouve : “Booder maladie”. Je ne suis pas malade, je suis en pleine forme, tout va bien ! » s’est-il ainsi lancé. Cependant, Booder rencontre de temps à autre des parents d’enfants qui ont énormément de mal avec cette maladie. Aujourd’hui, ces derniers viennent ainsi le voir, afin de lui réclamer un peu d’aide. En détresse, ces parents compte ainsi sur l’humoriste qui lui, ne peut pas les aider.

« C’est très compliqué de parler avec des parents en détresse, de leur dire “Non, je ne suis pas malade”. Il fallait accompagner, discuter, et dire vraiment que je ne suis pas malade. » Une vérité qu’il a également tenu à expliquer sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Récemment, il est ainsi passé chez Cyril Hanouna, au cours d’une émission forte en émotion. En effet, ce dernier a une nouvelle fois tenu à affirmer qu’il n’était pas malade, qu’il allait très bien et qu’il fallait tourner la page. Une belle manière pour lui, de mettre fin à toutes ces rumeurs.