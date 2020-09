Sony dévoile le prix de la date de sortie de la PS5

Sony a dévoilé hier plusieurs informations importantes au sujet de la PS5, dont sa date de sortie ainsi que son prix de départ, estimé à 499 euros.

Annoncée, retardée, attendue, la PS5 n’est pas encore sortie qu’elle suscite déjà l’émoi auprès de la communauté de gameurs. En effet, depuis des semaines, des millions de personnes n’attendent qu’une seule chose : pouvoir jouer sur la nouvelle machine Sony. Aujourd’hui, si la console n’est pas encore sortie, les informations autour de ses fonctionnalités ou son prix commencent à être dévoilées au grand jour. Il y a quelques heures, le constructeur japonais a ainsi suivi Apple et sa keynote, en dévoilant quelques dossiers chauds. Ainsi la date de sortie et le prix de la PS5 ont été annoncés, au même titre que quelques informations plutôt décourageantes.

La console sera officiellement lancée le 12 novembre en Amérique du Nord, au Japon, en Corée du Sud, en Océanie et enfin, au Mexique. Il faudra toutefois attendre le 19 novembre pour qu’elle débarque en France et dans le reste du monde. Au niveau des prix peu voire pas de surprises. En effet, le modèle premium coûtera à l’acheteur, 499 euros. Il sera toutefois possible d’opter pour le mode digital, dépourvu de lecteur Blue-ray, à 399 euros. De son côté, Microsoft a confirmé que ses Xbox X et S coûteraient 499 et 299 euros.

Mais ce n’est pas tout. En effet, Sony a confirmé que, dès le lancement de la console, celle-ci allait être accompagnée de 5 jeux ! Astro’s Playroom, Demon’s Souls, Destruction All Stars, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Sackboy A Big Adventure. Mais très vite, des jeux stars devraient sortir, comme le nouveau Call of Duty, Assassin’s Creed et enfin, le dernier Spider-Man. Seul point noir, le prix des jeux. En effet, Sony a confirmé que certains jeux allaient être vendus au prix de 79.99 euros ! De quoi faire mal au porte-monnaie et en décourager certains.