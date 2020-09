McDonald’s : il mange 30.000 BigMac en 46 ans

Aux USA, un homme voue un véritable culte pour le BigMac. Il en a mangé plus de 30.000 en l’espace de 46 ans, établissant un improbable record.

Une histoire incroyable. En effet, aux USA, un homme est tombé sous le charme du fast-food McDonald’s. Résultat, celui-ci y passe ses journées, enfin presque. Âgé de 64 ans, Don Gorske se rend une fois tous les deux jours du côté du McDo afin d’y déguster le fameux BigMac. De fait, en l’espace de 46 ans, il en a déjà dévoré plus de 30.000. Un record du monde, tout simplement. Véritable fan du sandwich, ce dernier s’est donné pour mission de continuer à en manger, histoire de mettre la barre tellement haut qu’il sera impossible pour quiconque, d’espérer le rattraper. On se demande déjà s’il est possible de le battre à ce jour, mais après tout, pourquoi ne pas pousser encore un peu ?

Afin de valider son record, Gorske a conservé l’ensemble de ses tickets de caisse. Selon les premiers calculs, il en aurait eu pour plus de 80.000 dollars, un chiffre ahurissant, vous en conviendrez ! AU niveau de sa santé, Gorske affirme se sentir parfaitement bien et n’envisage pas de modifier son alimentation, au contraire même puisqu’il a fait du burger, l’élément central de ses repas. Aujourd’hui, il assure d’ailleurs ne souffrir d’aucun problème lié à sa pression artérielle ou à son taux de cholestérol.

Pour rappel, c’est au cours des années 40 que les frères McDonald’s ont commencé à populariser le concept du fast-food. Une grande première dans l’histoire. Le BigMac lui, ne débarque qu’en 1967, lorsqu’un franchisé décide de créer un nouveau sandwich. Il s’agit de Jim Delligatti. À l’époque, ce dernier est le responsable du restaurant de Uniontown, en Pennsylvanie. Le nom fut officiellement trouvé par Esther Glickstein Rose, une secrétaire commerciale, âgée de 21 ans. Le succès fut très vite au rendez-vous et c’est en 1968 que le burger fut imposé à l’ensemble des menus.