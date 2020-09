Vénus : de la vie y-a-t-elle été découverte ?

De la vie a-t-elle été découverte sur Vénus ? La question peut effectivement se poser après qu’une annonce ait été effectuée par la Royal Astronomical Society de Londres.

Depuis des années et l’apparition du genre science-fiction à grande échelle, le monde se fascine pour l’espace. Sommes-nous seuls dans l’univers ? Pour beaucoup, la réponse est non. En effet, les probabilités que nous soyons les seuls à être ce que nous sommes, sont bien trop faibles. D’autres en revanche, estiment que nous avons eu beaucoup de chance et que, finalement, nous serions bien les seuls au monde. Un débat sans fin, qui risque de connaître une nouvelle étape aujourd’hui, avec l’annonce de la Royal Astronomical Society de Londres. En effet, selon elle, des experts du MIT et gallois ont découvert un gaz sur Vénus.

Ce gaz, il s’agit de la phosphine. Il pourrait provenir d’une réaction chimique inconnue ou alors, d’une activité d’êtres vivants. Une découverte très importante pour les scientifiques, puisque cela laisse entendre qu’il pourrait bien y avoir des organismes sur cette planète tellurique. Interrogée à ce sujet, la scientifique en charge de cette étude, Jane S. Greaves (professeure d’astronomie à l’université de Cardiff) a confirmé qu’il s’agissait là, d’une grande première. Si ce gaz a été découvert sur des planètes gazeuses, comme Saturne et Jupiter, jamais il n’a été découvert sur une planète tellurique, si ce n’est… La Terre.

Toutefois, attention. Si ce gaz pourrait provenir d’organismes anaérobies, qui vivent et survivent dans des espaces sans oxygène, il pourrait provenir d’une réaction chimique encore inconnue. Enfin, s’il devait bien y avoir une forme de vie, celle-ci pourrait être minuscule. « Nous pensons qu’elle devrait être de petite taille, pour flotter librement. J’insiste sur le fait que la détection de phosphine n’est pas une preuve robuste de vie, seulement d’une chimie anormale et inexpliquée ». Vous l’aurez compris, nous sommes encore bien loin des petits bonhommes verts en vaisseau, mais visiblement, nous nous en rapprochons !