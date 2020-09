PSG – OM : bagarre générale et accusations de racisme

Le match de dimanche soir, entre le PSG et l’OM a viré au règlement de comptes, avec notamment de graves accusations de racisme à l’encontre d’Alvaro.

Alors que l’OM a enfin battu le PSG après 10 ans de disette, une polémique a enflé au cours de la rencontre entre Neymar et le défenseur espagnol et marseillais, Alvaro Gonzales. Les deux hommes ont échangé des mots au cours de la rencontre, avant qu’une bagarre générale ne vienne égailler les derniers instants du match, au cours de laquelle 5 cartons rouges ont été brandis, dont un pour Neymar. Au lieu de rentrer au vestiaire, la star brésilienne s’est insurgé du comportement du défenseur olympien auprès du 4e arbitre, affirmant avoir été victime de racisme.

« Il est raciste, c’est pour ça que je l’ai frappé à la fin » s’est-il d’ailleurs défendu alors que le joueur a bel et bien donné une tape derrière la nuque (sans gravité) à Alvaro, qui s’est écroulé de tout son long. « Le racisme, non, le racisme, non. Putain de championnat » continuait-il alors. Les insultes, les caméras de télévision ne les ont pas captées. Cependant, un extrait vidéo de Neymar commençait à circuler sur la toile, au cours duquel on pouvait voir l’attaquant parisien assuré avoir été traité de « fils de pute de singe » par son adversaire.

Le joueur brésilien en a rajouté une couche, affirmant plus tard sur les réseaux, « La seule chose que je regrette, c’est de ne pas avoir cassé la figure de ce c… » De son côté; André Villas-Boas, le coach marseillais a semblé être relativement gêné, assurant qu’il ne pouvait pas défendre l’indéfendable, mais qu’il n’y avait rien prouvant les dires de Neymar… Du moins, jusqu’à maintenant. Leonardo, le directeur sportif brésilien, semble pour sa part compter sur la télévision pour en juger. « La télévision est là, il y aura les images, et ce sera jugé ». Si les faits venaient à être avérés, Alvaro Gonzales et l’OM pourraient vite en pâtir.