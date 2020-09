Covid-19 : en France, la situation s’aggrave très rapidement

Avec près de 10.000 cas enregistrés rien qu’hier, la situation liée au covid-19 semble s’aggraver en France. Les prochaine s’annoncent décisives.

En France, la situation liée au covid-19 commence à devenir difficile à gérer. En effet, au cours de la journée d’hier, ce sont un tout petit peu moins de 10.000 cas qui ont été recensés, soit la plus forte hausse depuis le début de la pandémie. Forcément, ces chiffres inquiètent et les experts du Conseil scientifique ont ouvertement appelé le gouvernement et le président Macron à prendre des mesures radicales, au risque de voir la situation devenir de plus en plus difficile à contrôler alors qu’approchent les mois d’octobre et de novembre, qui font relativement peur aux autorités sanitaires. En effet, pour beaucoup, le froid va permettre au virus de regagner en intensité et donc, d’être plus virulent. Toutefois, il ne s’agit là que de simples suppositions et nul ne sait réellement comment la maladie va évoluer dans les semaines, les mois à venir.

Dans tous les cas, le pays se prépare. Avec 28 départements en zone rouge, les préfets de régions ont la possibilité d’imposer certaines règles restrictives. Dans le Nord, par exemple, Michel Lalande, préfet de la région, a décidé d’imposer la fermeture des bars, des restaurants et autres snacks, entre 00h30 et 6h du matin. En effet, le taux d’incidence du virus a explosé et dépasse désormais les 80 cas pour 100.000 habitants. « Ces derniers jours, dans le département du Nord, le taux d’incidence a considérablement augmenté, passant de 64,3 à 89,5 », pouvions nous ainsi lire dans le communiqué de presse de la préfecture.

Un véritable coup dur pour l’industrie, qui va une nouvelle fois devoir se serrer la ceinture. En effet, le premier confinement aura eu raison de nombreux emplois. Aujourd’hui, bon nombre d’établissements font face à des difficultés économiques, les pertes enregistrées étant difficiles à chiffrer. Enfin, dans l’ensemble des régions, les mesures sanitaires doivent être respectées, au risque de voir certains établissements être forcés à la fermeture. Du côté de Lille, un bar a ainsi fermé ses portes pour non-respect des mesures gouvernementales.