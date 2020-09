Covid-19 : une professeur décède en plein cours Zoom

En Argentine, une enseignante est décédée alors qu’elle était en train de donner un cours à ses élève, via la plateforme en ligne, Zoom.

Le covid-19 ne cesse de faire des ravages. En effet, la France fait face à des hausses du nombre de cas de 6 à près de 9.000 par jour. Hier, ce sont 6 544 cas qui ont ainsi été recensés, pour un taux de positivité à 5.2%. Le nombre de décès semble également repartir à la hausse, avec 39 décès enregistrés, contre 26 la semaine dernière. L’inquiétude est grande d’autant qu’au niveau mondial, la situation est sensiblement similaire. Aux USA par exemple, près de 190.000 personnes ont d’ores et déjà perdu la vie et rien ne semble être en mesure d’enrayer la propagation de la maladie. Dans certains pays d’Amérique du Sud, comme en Argentine, la situation reste maîtrisée, mais les cours tirent irrémédiablement vers le haut. 500.000 cas y ont été enregistrés, pour un peu moins de 11.000 décès. Suffisant toutefois pour que de tristes histoires fassent surface.

Paola De Simone, enseignante au département des relations gouvernementales et internationales au sein de l’UADE, l’université de Buenos Aires, est décédée alors qu’elle donnait un cours à ses élèves, en ligne. Déjà très fatiguée, elle souhaitait ne rien lâcher. Sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, elle évoquait la difficulté du moment traversé. « C’est très compliqué. Je suis dans cet état depuis plus de 4 semaines et les symptômes ne disparaissent pas. Mon mari est épuisé de tant travailler en ce moment (thérapie médicale et urgences). Cela touche plus de public et fait plus de dégâts ».

Au cours de son cours, donné sur Zoom, l’enseignante a commencé à parler à ses étudiants avant de leur avouer qu’elle ne se sentait vraiment pas bien. Ces derniers lui ont alors demandé son adresse, afin d’appeler les secours, mais elle s’est évanouie, avant de rendre son dernier soupir. C’est son époux, médecin, qui l’a découvert en rentrant du travail quelques minutes plus tard. Touchés, les membres de l’UADE ont décidé de lui rendre un dernier hommage. « Paola était une enseignante passionnée et dévouée, une excellente professionnelle et une personne formidable, avec plus de 15 ans d’expérience à l’UADE. Nous accompagnons sa famille dans cette période difficile, lui transmettant nos condoléances au nom de cette communauté universitaire. Nous vous prions d’honorer la mémoire de Paola avec respect et gratitude ».