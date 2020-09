Bretagne : une île privée n’attend que vous !

En Bretagne, une île privée attend un nouvel acquéreur. Si vous avez 1.5 millions d’euros à dépenser, cela pourrait d’ailleurs être vous !

Le rêve de tout le monde, ou presque. En effet, qui n’a jamais imaginé pouvoir s’offrir une île ? Devenir l’heureux propriétaire d’un bout de terre au beau milieu de la mer a effectivement de quoi faire rêver. Justement, en Bretagne, une nouvelle offre vient d’arriver sur le marché et pourrait bien faire quelques heureux. Selon Ouest-France, l’île privée de Roc’h ar Hon, au beau milieu de l’archipel de Bréhat, dans les Côtes-d’Armor, n’a pas trouvé preneur et se retrouve donc toujours en attente d’un acheter. Un petit coin de paradis, au milieu d’une mer bleue azur qui, à coup sur, devrait amplement vous satisfaire !

C’est l’agence immobilière Sotheby’s qui l’a mise en vente. Spécialisée dans les biens de luxe, celle-ci s’étonne du fait que personne ne se soit tournée vers elle. Pourtant, l’offre est alléchante. En effet, l’île est une ancienne île douanière. Elle comporte une maison de 140m2, édifiée en 1758. Il y a donc quelques travaux à prévoir, mais l’édifice a d’ores et déjà été rénové. Plusieurs chemins et escaliers permettent également de faire le tour de l’île, profiter de sa nature et de ses magnifiques points de vue. Une cale aménagée pour l’occasion permet également d’accoster en toute sécurité.

Attention toutefois, ce petit bijou coûte assez cher. En effet, ne s’offre pas une petite île, qui veut ! La maison Sotheby’s réclame ainsi 1.575 millions d’euros afin de léguer le bien. Si le marché de l’immobilier a fortement ralenti, pour cette somme, l’agence immobilière estime que l’île ne devrait pas rester bien longtemps sur le marché. En effet, des visites sont d’ores et déjà prévues. Ainsi, si vous souhaitez faire une petite folie, il va falloir se dépêcher pour ne pas rater cette belle opportunité !