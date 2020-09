Les Marseillais : mais que s’est-il passé entre Carla et Jessica ?

Lors du premier épisode des Marseillais VS le reste du monde 5, Jessica Thivenin et Carla Moreau en sont presque venues aux mains. Mais pourquoi ?

Lors du premier épisode des Marseillais VS le reste du monde 5, Carla Moreau et Jessica Thivenin en sont presque venues aux mains. En cause ? Un différend lié au Nouvel an 2019. En effet, alors que les filles souhaitaient se coucher, Carla Moreau aurait insisté auprès de Kevin Guedj, aujourd’hui son mari, pour qu’il rentre avec elle et ne reste pas avec Thibaut Kuro, insinuant par la même occasion, qu’il aurait des fréquentations douteuses. De quoi passablement agacer Jessica qui s’est sentie humiliée alors que sa famille et celle de son mari étaient présentes. Problème Carla elle, n’avait absolument rien vu venir et s’est donc retrouvée prise au dépourvu.

« Je ne te déteste pas, tu n’es pas mon ennemie, mais tu n’es pas mon amie. Je ne t’aime pas. Je te dis la vérité, les gens ne t’aiment pas dans cette famille. » a ainsi lancé Jessica, avant de continuer, affirmant que Carla serait allée se plaindre auprès de Manon Marsault. « Tu as dit ‘ah ouais, bah moi mon mari il part pas avec ton mari car moi mon mari me dit où il va » (…) Et après tu as été voir Manon (Marsault) et tu lui as dit « je vais dire à Jessica ce que Thibault il fait ». Mais qu’est-ce qu’il fait ? Tu as quelque chose à dire sur Thibault ? » a-t-elle continué. Dans le confessionnal, la jeune femme a expliqué en outre s’être sentie gênée notamment par le fait que sa famille ait été présenté ce jour-là. L’attitude de Carla ne lui a donc pas plu du tout.

Les rumeurs ont alors enflé et l’information selon laquelle Thibault Kuro aurait trompé Jessica avec une Valérie ont commencé à fuiter sur le net. Informations vite démenties par le principal intéressé qui a toutefois confirmé avoir fréquenté une jeune femme du même nom. Cependant, Jessica est au courant et, à l’époque, la star de téléréalité était célibataire. Reste que ce bad buzz intervient juste après un clash avec Carla Moreau qui, indirectement, pourrait se retrouver liée à ces accusations même si elle semble être une victime collatérale.