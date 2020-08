Chadwick Boseman : grande émotion suite à son décès

Le décès de Chadwick Boseman a entraîné une vive émotion sur les réseaux sociaux, ou de nombreuses personnes ont tenu à se recueillir en son honneur.

Personne ne s’y attendait. Depuis quatre ans, Chadwick Boseman luttait contre le cancer du côlon. Ce weekend, la maladie l’a rattrapé. Âgé de 43 ans, ce dernier n’a jamais rien laissé transparaître, même si plusieurs photos laissaient penser à une possible maladie due notamment à d’importantes pertes de poids. Or, l’acteur a continué d’agir comme si de rien n’était. Vu sur les parquets de NBA, à l’écran, avec plusieurs Avengers de tourner et surtout, Black Panthers, Boseman a réussi l’exploit de tourner plusieurs films à très gros budgets. Il est même devenu le premier acteur à prêter ses traites à un super-héros noir, provoquant par la même occasion un véritable raz-de-marée. En effet, de nombreux enfants se sont assimilés à ses prouesses et c’est toute la communauté afro-américaine qui est venue le soutenir dans une période trouble, notamment marquée par de nombreux débordements et troubles sociaux.

Sur les réseaux sociaux, l’annonce surprise de la disparition de Chadwick Boseman a créé l’émoi. Sur Twitter, le message posté confirmant la nouvelle est même devenue le tweet le plus lié de l’histoire de la plate-forme. « Les fans se réunissent sur Twitter pour célébrer la vie de Chadwick Boseman, et le tweet envoyé depuis son compte hier soir est désormais le tweet le plus apprécié de tous les temps sur Twitter » a confirmé le réseau social. Aujourd’hui, le tweet culmine à 7.3 millions de tweet, contre 4.3 millions pour le précédent record, établi par Barack Obama. « Nul ne naît en détestant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, de ses origines ou de sa religion » avait alors tweeté l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche, en référence à une phrase de Nelson Mandela.

De nombreux acteurs ont tenu à rendre hommage à Chadwick Boseman, à commencer par Mark Ruffalo, qui prête ses traits à Hulk dans la saga Avengers. Ce dernier a affirmé avoir été très fier et heureux d’avoir pu travailler avec son collègue, souhaitait ensuite beaucoup de courage à la famille de l’acteur. De nombreux autres messages ont été partagés, notamment sur Twitter où les fans ont appelé à se recueillir en l’honneur de T’Chala (du nom du héros joué par Chadwick Boseman dans Black Panther).