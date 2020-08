Dans quelle cryptomonnaie investir?

Actifs financiers à part entière, les cryptomonnaies offrent de nombreux avantages. Pour autant, investir dans ces cryptoactifs n’est pas sans risque en raison notamment de leur volatilité. Mal maîtrisé, un tel investissement peut même s’avérer dangereux pour votre portefeuille. De ce fait, il est impératif de bien choisir la monnaie virtuelle dans laquelle investir. Ce qui vous évite de perdre inutilement du temps et de l’argent.

Les critères de choix d’une cryptomonnaie en vue d’un investissement

Malgré l’attrait qu’elles suscitent depuis plusieurs années, les cryptomonnaies sont des actifs financiers très volatils. Il est donc recommandé de ne pas investir dans n’importe quelle monnaie digitale. Différents paramètres sont à prendre en considération comme le niveau de popularité et la valorisation en bourse. Il est également important d’opter pour une monnaie électronique qui peut s’échanger avec un large choix de devises pour ne citer que l’euro et le dollar américain.

L’équipe de développeurs derrière une cryptomonnaie constitue un autre critère de choix essentiel. En plus d’être expérimentée et performante, une équipe soudée est nécessaire pour prévenir d’éventuelles tensions internes susceptibles d’affaiblir la cryptodevise dans le futur. De même, il est crucial de vous renseigner sur leur vision et leur mode de financement pour estimer le potentiel de développement et de prise de valeur de la cybermonnaie sur le long terme.

Une cryptomonnaie populaire pour un premier investissement

Si vous investissez pour la première fois dans les cryptomonnaies, il est plus judicieux de choisir une monnaie électronique populaire pour moins de risque. En tête de liste se trouve le Bitcoin, un incontournable sur le marché des monnaies virtuelles. Le fait d’acheter bitcoin est en effet synonyme de pérennité. Depuis sa création en 2009, cette cryptodevise n’a pas cessé de prendre de la valeur. Ce qui devrait encore être le cas dans les prochaines années. Vous pouvez vous rendre sur des plateformes comme Litebit pour en acheter.

Comme alternative au Bitcoin, vous pouvez investir dans l’ETH ou Ethereum. Plus ancienne, cette cryptomonnaie fait partie des plus populaires et des plus sûres sur le marché des cybermonnaies. Elle fonctionne sur la base de la technologie blockchain Ethereum qui lui est propre et considérée comme ultra-performante. D’ailleurs, son système sert de base aux produits financiers innovants. Ce qui le rend encore plus populaire aux yeux des adeptes de monnaies électroniques.

Une cryptomonnaie prometteuse pour plus de plus-value

Si vous n’êtes plus un novice en investissement dans les cryptomonnaies, il vous est possible d’investir dans les cryptodevises prometteuses pour tenter de faire une plus grande plus-value. Ripple-XRP vous offre l’opportunité de réaliser un investissement intéressant. Sérieux concurrent du Bitcoin et de l’Ethereum, il se distingue d’une part par son caractère déflationniste. D’autre part, il est prisé pour la possibilité de réaliser des transferts plus rapides et sécurisés.

Outre le Ripple-XRP, vous pouvez également investir dans le Tezos-XTZ. Créée en 2014 par le couple Breitman, cette cybermonnaie est fondée sur les smart contract. Ce qui vous permet d’effectuer des transactions à la fois anonymes et rapides ou encore de développer des applications décentralisées. Enfin, il est codé dans le langage OCaml. Pour ses détenteurs, cela représente un réel avantage pour réduire les risques de piratage ou de gel des fonds.