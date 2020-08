USA : des familles perdent tout à cause de graves incendies

Aux USA, la Californie est actuellement ravagée par une série de graves incendies. Certains, comme Hank Hanson, ont absolument tout perdu.

Hank Hanson et sa femme ont été forcé de quitter leur domicile après qu’un terrible incendie se soit déclaré à quelques encablures de leur domicile, situé en Californie. S’ils s’en sont sortis en vie, leur retour ne s’est pas effectué comme prévu. En effet, leur maison a été totalement détruite. Un véritable crève-coeur pour Hank Hanson, qui aura passé pas moins de 30 ans à construire la maison de leurs rêves. Achetée en 1974, la propriété des Hanson était d’ailleurs composées de deux maisons. Le terrain a été travaillé par Hank qui, tous les weekends, s’occupait de planter et travailler ses plants de pêches, de figues, d’eucalyptus ou encore de noix.

20 ans plus tard, il a ajouté 3.000 mètres carrés de terrain, dans lequel il a implanté une cave à vin ainsi qu’une piscine intérieure et une piscine extérieure. « J’ai travaillé dessus pendant 30 ans. C’était vraiment chouette. Je ne voudrais pas la refaire à une échelle moindre et je n’ai pas le temps ni l’énergie pour la refaire comme était » a-t-il expliqué, toujours ému. Âgé de 81 ans, Hank Hanson a été réveillé lorsque les incendies se sont propagés au nord de la Californie, entre San Francisco et Sacramento.

Il faut dire que les températures étaient difficilement supportables, avec pas moins de 35 degrés à une heure du matin. Malgré tout, Hank n’a pas perdu espoir et espère faire de son terrain, un parc géant dans lequel il pourra venir camper avec ses proches et ses amis. 700 maisons ont été détruites dans les récents incendies, qui auront tué pas moins de 6 personnes. À cela, s’ajoutent la crise du covid-19, qui a fait plus de 170.000 morts outre-Atlantique et enfin, les grandes manifestations sociales Black Lives Matter. Aux USA, la situation a rarement été aussi bancale et nul ne sait ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir.