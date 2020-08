L’application chinoise TikTok, bientôt bannie des USA ? Le président Trump accentue la pression et confirme un dernier délai avant sanctions !

Alors que l’Inde a d’ores et déjà confirmé la suppression de l’application chinoise TikTok, sur fond de guerre idéologique entre les deux nations, voilà que le gouvernement américain aimerait faire de même. En effet, le président Trump a d’ores et déjà affirmé qu’il envisageait bel et bien de boycotter TikTok, l’application de ByteDance. Selon lui, celle-ci est aux bottes du parti communiste chinois qui profite de cette situation pour récolter les données sur les citoyens américains. Des accusations infondées et sans preuves, qui poussent toutefois le Congrès américain à devoir travailler sur la question. Récemment, il a ainsi été confirmé que les élus, démocrate comme républicains, avaient interdiction d’utiliser l’application.

Seule solution pour l’exécutif ? Que l’application soit rachetée par une société américaine et que les données y soient stockées. Microsoft s’est d’ores et déjà montrée intéressée à l’idée de racheter l’application et les négociations en seraient même à un stade avancé. Toutefois la pression est réelle et rien n’indique que le géant du web sera en mesure de finaliser la vente d’ici au 15 septembre prochain, date butoire fixée par la Maison-Blanche. Une interdiction de TikTok serait un grand coup de la part du gouvernement américain, qui par la même occasion couperait les revenus de dizaines d’influenceurs.

Dans le même temps, Twitter s’est déclarée intéressée. Si le réseau est moins riche et imposant que Microsoft, il met en avant le fait qu’il ne risque pas d’être accués d’abus de position dominante. Reste que des investisseurs vont devoir se greffer au projet. Les négociations ont officiellement débutées mais le retard sur Microsoft est réel. Soucieuse de ne pas disparaître, ByteDance, la maison-mère de TikTok, pourrait donc opter pour la première grosse offre qui viendrait sur son bureau. L’heure tourne !