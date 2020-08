Confinement : les français sont bien retournés vers leurs ex

Avec le covid-19, le monde du dating est en pleine agonie. Heureusement, les anciennes conquêtes sont là et ce sont vers elles que les Français et Françaises se tournent.

Le monde du dating a souffert du confinement. En effet, difficile de rencontrer quelqu’un, lorsque nous n’avons pas le droit de sortir. Mais le fait que cette période soit désormais derrière nous, ne veut pas dire que tout va mieux. Non, au contraire. Avec les revendications sanitaires, difficile de rencontrer quelqu’un. Port du masque, distanciation sociale d’un mètre, impossibilité de vraiment sortir (bar, restaurants et boites de nuit qui sont fermées), vous l’aurez compris, c’est l’ensemble de la planète célibataire qui trinque. Heureusement, les ex sont là.

Une récente enquête menée par ifop pour PornHub, le site pornographique, a permis de démontrer que face à cette situation exceptionnelle, les Français ont décidé de retourner dans les bras de leurs anciennes conquêtes. 25% des célibataires sondés ont ainsi avoué avoir pris la décision de retourner dans les bras de celle ou de celui avec qui ils ont pu partager leur vie. Une solution simple, rapide et visiblement efficace.

Mais ce n’est pas tout. 57% des célibataires interrogés confirment qu’il est désormais très compliqué de rencontrer quelqu’un. 62% des mêmes sondés avouent même avoir peur d’oser la rencontre, d’oser le risque de tomber malade. Résultat, retourner vers son ou sa ex représente le « safe sexe ». La personne est connue, de confiance. Il ne risque donc pas d’y avoir de mauvaises surprises. Une explication fournie par François Kraus directeur du pôle « Genre, sexualités et santé sexuelle » à l’Ifop auprès du Parisien. Toutefois, cette situation pourrait bien remodeler les façons de rencontrer et forcer à mieux apprendre à se connaître alors que les applications ont tendance à tout accélérer. La révolution dating est-elle en marche ? Il y a fort à parier que dans les mois à venir, peut-être même les semaines, de nouvelles façons de faire émergent, de nouvelles tendances dating, qui pourront permettre aux célibataires d’oser aller de l’avant malgré ce contexte un peu particulier.