SpaceX : Thomas Pesquet, un départ en 2021 !

Les deux astronautes américains sont revenus à bord du Dragon SpaceX. Thomas Pesquet prendra la suite, au printemps 2021.

Ils sont de retour. Après deux mois dans l’espace, Bob Behnken et Doug Hurley ont effectué leur grand retour sur Terre, grâce aux performances de la capsule SpaceX. Une mission plus que réussie aux yeux de l’opinion, de la NASA et d’Elon Musk. Les deux hommes, qui ont quitté la station spatiale internationale à 28.000 km/h, sont arrivés du côté de Pensacola, dans le golfe du Mexique, à une vitesse de 24 km/h. Un site défini en amont, afin d’éviter le moindre problème lié aux tempêtes tropicales. L’arrivée elle, a été couronnée de succès, les parachutes s’étant déployés comme prévu. De quoi rendre les Américains relativement fiers, eux qui ont accumulé du retard en matière de conquête spatiale, notamment face aux Russes et au Chinois.

La NASA s’offre par la même occasion, une réponse aux capsules russes, alors utilisées pour se rendre dans l’espace. Les capsules Dragons seront utilisées deux fois par an, afin d’envoyer des astronautes américains et du reste du monde dans l’espace. Les prochains à voyager seront un Japonais et le français Thomas Pesquet. Une situation qui a rendu le représentant français dans l’espace, relativement fier, lui qui ambitionne également de devenir l’un des premiers hommes, si ce n’est le premier, à se rendre sur Mars. SpaceX, la société d’Elon Musk souhaite rendre le vol vers Mars possible, d’ici à la fin de la décennie.

S’il sera âgé d’environ 50 ans à cette époque, Pesquet peut nourrir de réelles ambitions. Homme d’expérience, excellent communiquant, il pourrait bien être choisi pour être du premier voyage. La capsule actuellement utilisée par Bob Behnken et Doug Hurley elle, a été récupérée et sera étudiée pour une durée de six semaines au cours de laquelle les autorités vont définir si elle est, ou non, réutilisable. Dans le cas ou le feu sera au vert, celle-ci servira pour la mission du printemps 2021, à laquelle Pesquet participera.