Nabilla : elle donne des nouvelles après son opération

Le 28 juillet dernier, Nabilla a été opérée d’un sein à cause de l’allaitement. La star, entre de bonnes mains, a failli rencontrer de graves soucis.

Le 28 juillet dernier, Nabilla Benattia était opérée en urgence du côté de Los Angeles. En effet, la jeune femme a eu un souci au niveau de la poitrine. La naissance de son fils lui aurait endommagé les prothèses. Vivant du côté de Dubaï, la star de téléréalité a fait le choix d’une clinique américaine pour s’occuper d’elle et va donc devoir attendre encore un peu avant de rentrer chez elle. Une opération qui s’est plutôt bien passée. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme a expliqué que tout s’était bien déroulé, ajoutant qu’elle a été forcée de passer par la case chirurgie à cause d’un problème au niveau du sein droit. Son chirurgien, en l’opérant, aurait même eu une réaction surprise, affirmant que sa prothèse était à moitié fendue !

« Le médecin m’a dit que c’était top. Il m’a tout changé, il m’a mis des drains pour tout nettoyer. J’ai vraiment très mal. Après, il m’a dit que je ne pouvais rien porter pendant un mois et demi” a affirmé la star, avant de poursuivre, visiblement soulagée d’en avoir terminé. Son médecin lui a effectivement dit que la situation était extrêmement dangereuse. Cette opération, si elle est un succès, empêchera toutefois la star de pouvoir porter quoique ce soit, durant plus d’un mois. Résultat, elle n’aura pas l’occasion d’avoir son fils dans ses bras durant tout ce temps. Un constat difficile mais la jeune femme est entre de bonnes-mains.

Aujourd’hui, la voilà en train de se reposer dans sa chambre d’hôpital. Une chambre dont elle a fait faire le tour à ses followers. Cette chambre d’hôpital semble d’ailleurs être une chambre d’hôtel 5 étoiles ! Au programme, dressing, coiffeuse, jacuzzi et room service. Oui, vous avez bien lu, un room service ! Mais ce n’est pas tout. La star bénéficie d’un lit deux places et d’immense armoires.“J’ai jamais vu ça de ma vie” s’est d’ailleurs amusé Thomas, avant que des internautes ne réagissent eux aussi, “Sa chambre est aussi grande qu’une suite d’hôtel”, “Sa chambre d’hôpital est plus jolie que ma propre chambre”, “On dirait qu’elle est dans un 5 étoiles”. C’est vrai que nous avons rarement vu ça.