Covid-19 : ces départements qui risquent le reconfinement

En France, l’épidémie de covid-19 reste limitée mais tend à revenir à la charge. Face aux risques, le gouvernement souhaite agir rapidement et surtout efficacement. Certains départements sont particulièrement ciblés.

Si l’épidémie de covid-19 reste, à ce jour, encore assez bien maîtrisée, les autorités françaises et européennes s’inquiètent de plus en plus d’une possible seconde vague. En Espagne, par exemple, le nombre de cas liés au covid-19 ne cesse d’augmenter, à plus de 1.500 par jour. En France, ce nombre lui, oscille entre 800 et 1.000. Aujourd’hui, les inquiétudes sont donc réelles. Pour rappel, entre vendredi et lundi, près de 3.000 cas ont été recensés, soit l’équivalent de 1.000 par jour. Plusieurs stratégies ont donc été mises en place, à commencer par la généralisation du port du masque. Pour celles et ceux qui l’auraient oublié, il est désormais obligatoire de porter son masque dans les lieux publics, clos, au risque de se voir infliger une amende, voire même une peine de prison en cas de récidive.

Dans tous les cas, le gouvernement français souhaite éviter le scénario d’un second reconfinement généralisé. Les conséquences économiques seraient absolument dramatiques. D’un point de vue sociale, une seconde période enfermée aurait un énorme impact sur le moral des Français. Aujourd’hui, le gouvernement semble plutôt opter pour une action locale, ciblée. Régions et département qui inquiètent peuvent donc être refermés d’autant que le R0, le taux de reproduction du virus, est toujours supérieur à 1. La maladie continue donc de circuler et 127 clusters sont surveillés. Afin d’aller plus vite et plus loin, le gouvernement a également confirmé la gratuité des dépistages en Île-de-France.

Toutefois, une liste bien établie de départements à risque a été récemment dévoilée. Ces derniers sont particulièrement scrutés par les autorités. Ainsi, si vous y habitez, veillez à faire très attention et à bien respecter les gestes et mesures barrières :

– Le Nord

– Paris

– La Nouvelle Aquitaine

– Le Finistère

– La Meurthe-et-Moselle

– Les Bouches-du-Rhône

– La Sarthe

– La Haute-Garonne

– La Mayenne

– La Normandie

– Les Côtes-d’Armor

– Le Gard

– Le Morbihan