Anna et Lucy DeCinque partagent tout, dont le même homme !

En Australie, deux jumelles de 34 ans partagent absolument tout. En effet, Anna et Lucy DeCinque souhaitent même tomber enceinte du même homme, en même temps !

Un style de vie assez insolite. En effet, deux jeunes australiennes, Anna et Lucy DeCinque, sont jumelles. Âgées de 34 ans, elles partagent absolument tout depuis leur plus tendre enfance. Se douchant ensemble, mangeant ensemble, elles vont jusqu’aux toilettes en même temps et, plus insolite encore, partagent le même homme. Ben Byrne, Australien lui aussi, est l’élu de leurs cœurs. Mais les deux souhaitent aller plus loin. En effet, Anna et Lucy souhaitent tomber enceinte du même homme, au même moment, afin de vivre leur grossesse, ensemble. « Nous voulons tout vivre ensemble dans la vie. Nous mourrons ensemble, nous vieillirons ensemble, c’est comme ça que ça va être. » affirme Lucy, convaincue de faire le bon choix.

Afin d’y parvenir, les deux femmes ont décidé d’opter pour la fécondation in-vitro. Une manière de faire qui augmente les chances de réussite. « Nous examinons la fécondation in vitro, nous congelons même nos œufs en même temps. Qui sait ce que l’avenir nous réserve, mais nous voulons le faire ensemble. Ce sera un défi, mais tout dans notre vie est un défi. Nous voulons être ensemble tout le temps. » Pas de préférence en revanche, en ce qui concerne le sexe du bébé. En effet, les deux jeunes femmes souhaitent simplement avoir un enfant heureux et en bonne santé.

De son côté, Ben Byrne lui, est un homme heureux, comblé, qui accepte sans difficulté l’étrange proximité entre les deux sœurs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a su séduire les deux. En effet, Anna et Lucy se sont retrouvées à plusieurs reprises face à des hommes qui tentaient de les séparer. Résultat, les deux ne sont absolument pas jalouse l’une de l’autre. Ben a su les aimer comme elles sont et cela ne le dérange absolument pas de les voir s’habiller de la même façon ou d’avoir leurs propres petites habitudes un peu étranges aux yeux du reste du monde.