Avec Neuralink, Elon Musk veut (encore) changer le monde

Avec sa nouvelle société Neuralink, Elon Musk souhaite une nouvelle fois changer le monder. Son projet pourrait faire considérablement avancer la recherche.

Mais, ou Elon Musk va-t-il s’arrêter ? La question peut se poser tant le fantasque homme d’affaires est sur tous les fronts. Après avoir vu Tesla décoller en bourse, ce dernier a créé le dernier vaisseau de la NASA. En effet, l’agence spatiale américaine s’est tournée vers Space X pour permettre à ses deux derniers astronautes de s’envoler en direction de la station spatiale internationale. Mais aujourd’hui, c’est pour une toute autre chose que ce dernier fait le buzz. Vous ne le savez peut-être pas, mais Elon Musk est également le patron d’une troisième grosse entreprise, Neuralink. Cette société est la première véritable entreprise du monde de la nanobiologie et sera officiellement présentée, le 28 août prochain.

Cette société a pour objectif d’insérer des électrodes filiformes dans notre cerveau. Les personnes souffrant de liaisons cérébrales seraient les principales concernées par ce projet, qu’Elon Musk souhaite, à terme, ouvrir au grand public. Dans les faits, de minuscules trous seraient réalisés dans le cerveau humain, au laser, afin d’éviter de toucher les vaisseaux sanguins et donc, de nous tuer. Les électrodes seraient alors introduites. Mais pourquoi ? Cela permettra aux personnes de retrouver certains sens et certaines possibilités que leur cerveau n’offrait plus à cause de liaisons. Mais plus largement, cela permettra au monde d’être toujours plus connecté.

Sur les réseaux sociaux, il a par exemple été demandé au fondateur de Tesla et Space X, s’il serait possible de jouer directement de la musique dans notre cerveau. Amusé, Elon Musk a pris le temps de répondre, lançant un simple « oui ». En d’autres termes, nous n’aurions plus besoin d’avoir d’écouteurs et notre cerveau deviendrait un Spotify ambulant. Autre question, concernant cette fois-ci, la stimulation d’hormones. Neuralink pourrait-elle permettre d’améliorer la concentration, réduire l’anxiété ou encore gérer les troubles obsessionnels du comportement ? L’idée est de tendre vers le oui, même si, à ce stade, rien n’est certain. Si cela venait à fonctionner, Elon Musk pourrait aider à traiter de graves maladies, comme Parkinson ou Alzheimer.