Kanye West : il pleure pour son premier meeting politique

Kanye West président ? Pour son premier meeting politique, la star américaine a évoqué l’avortement et l’esclavage, avant de fondre en larmes

Mais quelle mouche a donc piqué Kanye West ? Le rappeur américain, originaire de Chicago, a effectivement décidé de se lancer dans la course à la présidentielle américaine. Problème, ce dernier est loin, très loin même des deux candidats Biden et Trump. Avec 2% des intentions de vote, il a même été question d’un retrait total de sa candidature. Toutefois, il semblerait que le principal intéressé ait bel et bien envie de continuer son chemin afin de parvenir à réaliser son rêve, entrer à la Maison-Blanche. Dimanche il était donc invité du côté de Charleston, afin d’y tenir un premier meeting face à des invités triés sur le volet. Sur place, celui-ci a tenu à faire les choses proprement, en tenant à ce que le port du masque soit obligatoire, au même titre que la distanciation sociale. De quoi totalement rompre avec le président Trump, dont il est pourtant proche.

Pour le reste, Kanye West a évoqué l’avortement, dont il est absolument contre. Parlant de sa situation personnelle, il rappelle avoir failli tuer sa fille en demandant à son épouse, Kim Kardashian, de ne pas faire naître leur fille North. Toutefois, c’est une discussion tenue avec son père qui l’a fait changer d’avis. En son temps, ce dernier a également demandé à son épouse d’avorter du rappeur. Conscient qu’il a bien failli ne jamais être là, il affirme alors « Mon père voulait que ma mère avorte de moi. Ma mère m’a sauvé la vie. Il n’y aurait pas eu de Kanye West parce que mon père était trop occupé ». Il tentera alors de parler mais, pris par l’émotion, sera inaudible. Il se mettra alors à hurler « J’ai failli tuer ma fille » à plusieurs reprises, provoquant la surprise et la stupeur. Filmée, la scène a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Le rappeur évoquera ensuite le sujet de l’esclavage, affirmant que la grande abolitionniste américaine, Harriet Tubman n’a jamais rien fait pour la cause noire, permettant seulement à d’autres riches propriétaires blancs, de profiter de ces derniers. Une sortie qui a provoqué la encore de nombreuses réactions, alors que le mouvement Black Lives Matter continue de déferler aux USA. Les images elles, ont été vivement commentées et beaucoup d’internautes estiment que la santé mentale de Kanye West est en train de prendre un coup. Cette course à la Maison-Blanche est-elle la meilleure des idées ? Pour beaucoup, la réponse est non. Ses proches eux-même semblent s’en inquiéter…