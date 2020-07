France : sommes-nous en pleine seconde vague de covid-19 ?

La France est-elle en train de traverser la seconde vague liée au covid-19 ? Les éléments tendent en tout cas, à confirmer qu’elle se rapproche.

La France, en pleine seconde vague de covid-19 ? Alors que dès la semaine prochaine, le port du masque sera obligatoire dans un ensemble de lieux publics, certaines régions font face à une hausse du nombre de cas, assez importante. En Mayenne, le seuil d’alerte a par exemple été dépassé. En Aquitaine, l’évolution de l’épidémie se veut plutôt inquiétante, de même qu’en Bretagne. Enfin, en Île-de-France, les hôpitaux commencent à montrer des signes de reprise épidémique, avec de nouvelles arrivées et de plus en plus d’appels. Une surprise quand on sait que les experts prévoyaient une seconde vague, d’ici à la rentrée prochaine.

Mais voilà, aujourd’hui, les chiffres repartent à la hausse. Attention cependant, les niveaux restent assez bas comparés à ce que nous avons pu vivre. Le R0, le R effectif, qui permet de dire combien de personnes sont infectées par une personne malade, est repassé au-dessus des 1, s’établissant à 1.05. À ce niveau-là, les experts estiment que la maladie se maintient. À partir de 2, elle se diffuse. Interrogée à ce sujet, Sophie Vaux, de Santé publique confirme, « On a une tendance à l’augmentation des nombres de nouveaux cas confirmés, mais qui reste modérée. On ne parle pas d’explosion de cas, mais il y a un frémissement qui appelle à la vigilance ».

En Bretagne 110 nouveaux ont été récemment confirmés, alors qu’en Île-de-France, les hôpitaux parisiens se préparent au pire. « Nous assistons dans certains hôpitaux parisiens à des signaux faibles de reprise épidémique, c’est pourquoi je demande aux Français de rester particulièrement vigilants, actifs, contre le virus », a d’ailleurs confirmé Olivier Véran, ministre de la Santé. Toutefois, le gouvernement semble privilégier un confinement localisé plus qu’un confinement général. Résultat, certaines villes, département set, au pire, région, pourraient fermer, plus que tout le pays. Enfin, le nombre de tests va considérablement augmenter et les citoyens pourront tous se faire dépister, s’ils le souhaitent.