Family Business : la saison 2 sur Netflix en septembre

Netflix vient tout juste d’annoncer la date de sortie de la saison 2 de la série française Family Business. Les épisodes seront diffusés à partir du 11 septembre sur la plateforme de VOD. Le thème de la série lance des débats sur la légalisation du cannabis. Gérard Darmon est-il pour ou contre ?

Netflix annonce la saison 2 de Family Business

Pour les accros à la série française, il faudra attendre encore deux petits mois pour regarder la suite des aventures de la famille Hazan. L’histoire porte sur le personnage de Gérard qui, depuis le décès de sa femme, tente de maintenir sa boucherie casher à flot. Son fils Joseph, après avoir tenté plusieurs tentatives d’entreprenariat ratées, lui dit avoir trouvé la solution à tous leurs problèmes : le business de cannabis. Selon une « source sûre », le cannabis serait prochainement légalisé en France. Il convainc alors toute la famille de transformer la boucherie en « beucherie », c’est-à-dire en coffee-shop pour être les premiers en France. Dans l’attente d’une loi qui autorise la consommation de marijuana, la famille doit alors cacher la réelle nature de son business.

Le succès de la série est due tout d’abord au thème abordé en pleine période où la légalisation du cannabis, notamment le cannabis thérapeutique, est au coeur des débats. On doit également des épisodes réussis à la distribution : Gérard Darmon dans le rôle du père, Jonathan Cohen qui incarne Joseph, le fils et Julia Piaton qui interprète Aura, la fille.

Gérard Darmon pour la légalisation du cannabis

L’acteur Gérard Darmon aurait indiqué être « plutôt pour la légalisation du cannabis ». Lors de la sortie de la saison 1 de Family Business, il avoue en interview qu’il se souvenait de son premier joint : »J’étais dans un spectacle de Jean-Michel Ribes. J’ai fumé à l’entracte et je ne me souviens plus du tout de la deuxième partie ». Pour sa défense, il n’était pas au courant de ce que contenait la cigarette magique.

En ce qui concerne Jonathan Cohen (alias Joseph), l’expérience a été encore moins agréable : « J’ai fumé mon premier pétard avec Olivier Roseberg qui est mon ami d’enfance. Il venait d’apprendre à rouler. J’ai fait ce qu’on appelle un bad trip et je me suis retrouvé à l’hôpital. Après ça, j’ai arrêté les drogues. Même douces, c’est pas pour moi ! ».

Enfin, Julia Piaton (aka la soeur de Joseph) s’est également confiée : »C’était avec mes cousins au bord de la mer (…) On est allés nager après et j’étais vraiment dans un autre monde, je sentais même la matière des vagues ! ».

Bientôt un oui de la part du gouvernement ?

Pour le moment, le cannabis n’est pas légal en France même si Gérard Darmon l’approuve ! Toutefois, quelques variétés de chanvre industriel dont la teneur en THC est inférieure à 0,2 % peuvent être autorisées à des fins médicales. D’ailleurs, une expérimentation sur le cannabis thérapeutique doit avoir lieu en fin d’année, sur un panel de 3 000 patients souffrant de maladies graves comme l’épilepsie, la sclérose en plaque et le cancer. Le but est de prouver l’efficacité du CBD, la substance qui n’est pas psychoactive et qui aurait des vertus médicinales.