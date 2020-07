Soldes d’été : les acheteurs, loins d’être au rendez-vous ?

Les soldes d’été débutant aujourd’hui, avec un peu de retard. Feront-ils le plein ? La situation sociale actuelle laisse craindre le pire pour les entreprises.

Cette année, les soldes risquent de moins faire recette que d’habitude. Une situation ironique, quand on sait qu’il y aura des centaines, voire même des milliers de vêtements et autres objets soldés en plus, que d’habitude. En effet, la crise du covid-19 est passée par là et face aux difficultés économiques croissantes, les citoyens semblent être plus que jamais prêts à faire des sacrifices. Il faut dire qu’aujourd’hui, la situation sociale est d’ailleurs encore incertaine. Le chômage risque de drastiquement augmenter (800.000 à 1 million de chômeurs en plus d’ici à 2021), la peur de perdre son emploi est réelle et l’envie de « s’assurer » est bien présente. De fait, les soldes d’été, bien que présentant de réels avantages, pourraient bien passer à la trappe… Au grand dame des professionnels de la vente !

« C’est la dernière chance pour les commerçants d’écouler leurs stocks après une saison qui a été particulièrement difficile » affirmait il y a peu Yohann Petiot, le directeur général de l’Alliance du commerce au micro de l’AFP. Selon lui, les entreprises ont des stocks vraiment surchargés et certaines ne sauront plus quoi faire. L’occasion pour les acheteurs, de faire de belles affaires ? Certaines enseignes vont brader les prix, allant de -40 à -70% parfois ! Il faut dire que l’impératif, est de vendre. Selon l’Insee, le volume des ventes a chuté en un an, de 45% dans le commerce de détail non-alimentaire. La grève, les manifestations et le covid-19 semblent avoir jeté un terrible coup de froid aux enseignes et magasins classiques.

« En volume, en 2020, la consommation des ménages en biens a baissé de 17 % au mois de mars et de 34 % au mois d’avril par rapport aux mêmes mois de l’année précédente, avant de se redresser en mai où elle n’était plus inférieure que de 8 % par rapport à un an auparavant », continue l’Insee dans son dernier rapport, preuve que les Français se concentrent désormais sur l’essentiel. un mode de fonctionnement qui est amené à durer. Pour beaucoup, des signaux forts doivent être confirmés avant de pouvoir à nouveau consommer, comme une reprise drastique de l’activité ou une importante baisse du chômage. Enfin, les mesures sanitaires risquent de décourager le shopping. Gants, masques obligatoires à partir du 1er août, visiteurs limités et cantonnés à devoir attendre pour entrer dans le magasin sont d’autant de points qui risquent de décourager même si le commerce en ligne reste une opportunité à saisir.