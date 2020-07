Naya Rivera : le corps de la star de Glee, retrouvé

Après plusieurs jours jours de recherches, le corps de l’actrice Naya Rivera a été retrouvé au fond du Lac Piru, en Californie.

Naya Rivera, retrouvée. La jeune femme de 33 ans, disparue depuis plusieurs jours après être partie en promenade avec son fils de 4 ans, au Lac Piru (Californie) a été portée disparue après que ce dernier ait été retrouvé seul, dans leur petit bateau loué pour l’occasion. Endormi, il a alors assuré que sa mère était partie se baigner, mais qu’elle n’était jamais revenue. Reste à définir les circonstances entourant le drame. Selon certains, les forts courants du lac pourraient être à l’origine du drame. « Il est possible que le bateau ait commencé à dériver – il n’était pas ancré – et qu’elle ait eu assez d’énergie pour ramener son fils à bord, mais pas assez pour se sauver elle-même ». Le petit, qui portait un gilet de sauvetage a plus ou moins confirmé ces dires en expliquant que sa mère l’avait porté jusqu’au bateau et qu’en se retournant, il l’avait vu disparaître.

Très vite, les esprits ont toutefois été de mise. Pour beaucoup, la jeune femme pourrait avoir réussi à regagner la côte. Malheureusement, après cinq jours de recherches et de nombreux moyens déployer, un corps a bel et bien été retrouvé. Après identification, les forces de l’ordre ont confirmé l’information selon laquelle il s’agissait bien de l’actrice Naya Rivera. Vue dans Glee, la jeune femme a été retrouvée 7 ans, jour pour jour, après la mort de Cory Monteith. L’acteur canadien est décédé à l’âge de 31 ans, à cause de nombreuses addictions. Plus tard, c’est l’acteur Mark Salling qui s’est suicide, accusé d’avoir sur lui des images pédopornographiques. Trois disparitions qui font entrer le casting de Glee dans une bien triste « légende », beaucoup évoquant une malédiction.

Concernant Naya Rivera, une autopsie va être mise en place, afin de confirmer les raisons de la mort de la jeune femme. Sur les réseaux sociaux, des millions de personnes ont témoigné, affirmant leur sympathie pour la jeune femme, les rôles qu’elle a pu jouer et pour sa famille. Les parents de la victime se sont également rendus sur place, au même titre que les membres du casting de Glee, qui a vu Naya Rivera connaître la célébrité. Tous ont eu une prière face à l’eau, afin de lui rendre hommage.