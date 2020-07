C’est sur l’application TikTok qu’Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont décidé de tester leur popularité, en se répondant par vidéos interposées.

C’est une situation que personne n’avait franchement vu venir. Sur l’application controversée TikTok (bannie en Inde, à Hong Kong et bientôt aux USA), le président français Emmanuel Macron a tenu à adresser un message de félicitation aux nouveaux bacheliers. Il y a quelques jours, ces derniers ont reçu leurs notes et ont découvert si, oui ou non, ils ont été admis ! La situation était forcément un peu particulière, à cause de la crise du nouveau coronavirus, qui a empêché le bon déroulement et la bonne tenue des épreuves.

Soucieux de s’adresser à la jeunesse, sur une plateforme dont elle maîtrise parfaitement les codes, le président Macron s’est donc rendu sur TikTok. Résultat ? Une vidéo regardée plus de 9 millions de fois ! « Votre génération a devant elle un monde à inventer. Plus fort, plus solidaire, plus écologique. Ce n’est pas moi qui déciderai de votre avenir, ça sera vous. Alors aujourd’hui, profitez, fêtez le baccalauréat et après, bon courage » a-t-il ainsi lancé, avant de conclure par un clin d’œil ravageur. L’attention elle, a été remarquée et les jeunes n’ont pas manqué de souligner l’initiative du président de la République.

Or, ce dernier s’est fait voler la vedette près de 24 heures après son message par un certain Jean-Luc Mélenchon. Débarquant lui aussi sur TikTok, le leader de la France insoumise a tenté de se faire une place auprès de la jeunesse en répliquant à Macron d’une manière absolument improbable. En reprenant le titre de Wejdene, l’ancien candidat à la présidentielle affirme, « Il t’appelle pour ton bac, toi tu parles à Macron? Mais moi, je m’appelle Mélenchon. Tu hors de ma vue! Va voir ton Parcoursup! ». Un buzz auquel personne ne s’attendait, mais qui aura eu le don de faire réagir. Résultat ? Près de deux millions de vues à l’heure à laquelle sont écrites ces lignes.