Le reconfinement, obligatoire pour un expert en médecine !

Selon un expert en médecine, la France va être obligée de passer par un stade de reconfinement. Retour en détails sur ces affirmations !

Si Pékin a confirmé qu’aucun cas de covid-19 n’a été remarqué hier soir, la situation évolue différemment dans le reste du monde. La ville de Melbourne en Australie a été plongée dans un reconfinement total de six semaines. Aux USA, la barre des trois millions de cas a été franchie et la situation ne semble pas être sur le point de s’améliorer. En effet, la courbe continue de partir à la hausse et la barre des 100.000 cas par jour pourrait être rapidement franchie. Les nouvelles estimations parlent de 200.000 morts, au moins. Au Brésil enfin, c’est le président Jair Bolsonaro qui a été touché par la maladie, étant officiellement contaminé par le nouveau coronavirus.

En France, la situation est plutôt bonne. Le nombre de nouveaux cas reste limité. Toutefois, selon Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du Conseil scientifique, il ne faut pas s’y tromper, le pays va repasser par un reconfinement. En Espagne ou en Allemagne, la situation est déjà similaire. Aujourd’hui, ce qui se passe chez nos voisins européens devrait donc être pris comme une alerte envoyée et la France sera, forcément, touchée par une seconde vague similaire. Reste à en imaginer l’intensité. À travers le monde, la seconde vague semble être de moindre importance toutefois en septembre – octobre, la situation pourrait drastiquement évoluer.

« On voit que ce virus est en train de s’installer dans les pays où c’est habituellement la saison grippale, où il fait froid. On est à une période estivale où les choses devraient bien se passer mais ce qui se passe dans l’hémisphère Sud, est extrêmement inquiétant » détaille Arnaud Fontanet. À ses yeux, si une vague est possible cet été, il semble plutôt opter pour la période de l’automne. Les vacances et la façon dont seront respectés les gestes barrières auront un impact important sur l’intensité de cette nouvelle vague.