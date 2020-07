Boire trop chaud favorise le développement des cancers

C’est confirmé, boire trop chaud favoriserait à hauteur de 90%, le risque de développer un cancer de l’oesophage !

Boire trop chaud serait un facteur de développement de cancers. En effet, selon certaines informations, il faudrait faire attention à la température à laquelle nous buvons nos thés, nos cafés ainsi que nos chocolats chauds. Dès 2016, l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), tentait d’alerter sur le sujet. À l’époque, l’organisme de l’ONU se contentait de mettre en garde, assurant qu’il fallait bien faire attention à la façon dont nous pouvions boire nos boissons. Selon les experts, une boisson trop chaude favoriserait le développement des risques liés au cancer. Une situation inattendue, mais qui a poussé d’autres scientifiques à se pencher sur la question.

Résultat ? Ce point est confirmé. Dans la revue International Journal of Cancer, un groupe d’experts a confirmé avoir étudié, plusieurs années durant, les habitudes quotidiennes de dizaines de personnes âgées de 40 à 75 ans. Ces dernières ont pour habitude de consommer des boissons chaudes, à la température relativement élevée. Or, selon les premiers résultats de cette vaste enquête, dès lors qu’une boisson dépasse les 60 degrés, celle-ci présente de véritables risques pour notre santé. S’attaquant à l’ensemble de notre bouche, gorge, elle favorise le développement des cancers de l’oesophage, à hauteur de 90% !

Un chiffre relativement important, qui met les choses, bien en perspective. Rassurez-vous toutefois. En effet, le thé, le café ou le chocolat ne sont pas responsables de quoique ce soi, mais c’est bien la chaleur qui joue un rôle. Résultat, nous vous invitons à attendre quelques minutes afin de la température de votre boisson chaude ne diminue. De même, ajouter un peu d’eau voire même un petit peu de lait, dans le but de pouvoir boire un peu plus vite. Le cancer de l’oesophage lui, touche surtout les personnes de plus de 55 ans. 5.000 cas sont recensés en France, chaque année.