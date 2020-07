Boîtes de nuit : comment vont-elles pouvoir rouvrir ?

Fermées depuis le confinement, les boîtes de nuit devraient pouvoir rouvrir dans les jours à venir. Mais sous quelles conditions ?

Mais comment vont bien pouvoir rouvrir les boîtes de nuit ? Alors que le secteur du clubing semble être l’un de ceux qui ont été le plus touchés par la crise sanitaire liée au covid-19. Depuis le déconfinement, les bars et restaurants ont pu rouvrir mais les clubs et les boîtes de nuit ont été laissés de côté. De quoi agacer les professionnels du secteur, qui se demandent bien comment ils vont pouvoir s’en sortir. Affichant de gros manques à gagner, de nombreux établissements vont même être obligés de mettre la clé sous la porte. Heureusement, le 10 juillet prochain pourrait marquer la réouverture de tous ces établissements.

En effet, de nombreuses discussions ont eu lieu entre patrons, gérants et représentants du gouvernement. Jean Roch, interrogé sur le sujet, a d’ailleurs accepté de répondre. « Dans nos métiers, nous pouvons affronter une petite saison, mais pas une ‘non-saison’. Si les clubs ne rouvrent pas la semaine prochaine, ça va être un massacre: on estime que seuls 400 à 500 établissements vont survivre ». En tout et pour tout, 1.600 établissements sont concernés, pour près de 25.000 emplois ! Mais alors, dans quelles conditions ces boîtes de nuits vont-elles pouvoir rouvrir leurs portes ?

« Nous avons proposé de mettre des tables sur les pistes de danse : les groupes resteront entre eux et danseront à proximité de leur table. On veut éviter que des gens venus des quatre coins de la France se retrouvent à 300 pour danser et repartent chez eux propager le virus » explique Thierry Fontaine, président de la branche nuit du syndicat de l’hôtellerie restauration. Résultat, les règles de distanciation sociale vont être appliquées. Du gel sera proposé aux danseurs alors que des plaques en plexiglas pourraient séparer les tables. Enfin, il pourrait être demandé aux clients, de télécharger l’application StopCovid.