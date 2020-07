Chine, Australie, Portugal : le monde se reconfine

Une partie du monde s’est reconfinée ces dernières semaines, par crainte d’une seconde vague de covid-19. Le risque est-il réel ? Petit tour d’horizon.

En Europe, la situation semble être légèrement mieux maîtrisée que dans le reste du monde. En France par exemple, la maladie a été considérablement ralentie. Si en Angleterre, le bilan a été relativement grave, aujourd’hui, la situation s’est apaisée et les déconfinements se passent plutôt bien même si, localement, certains clusters peuvent réapparaître, forçant les autorités à rapidement réagir. C’est le cas du côté de Leicester, en Angleterre ou 600.000 personnes vont rester confinées à cause de la hausse soudaine du nombre de cas enregistré. Les commerces essentiels seront les seuls à pouvoir rester ouvert et un point sur la situation sera effectué dans les deux semaines.

En Allemagne, la situation est sensiblement similaire puisque deux cantons ont été obligés de refermer leurs portes. À l’Ouest du pays, 280.000 étaient ainsi confinées, mais les restrictions vont être peu à peu levées. Du côté du canton de Gütersloh, la situation est toutefois inverse puisque ce canton vient d’être reconfiné, obligeant de fait 360.000 personnes à devoir rester chez elles, et ce, jusqu’au 7 juillet prochain. Enfin, toujours en Europe, c’est à Lisbonne que 700.000 personnes ont été reconfinées !

Plus loin, dans le monde, 300.000 habitants de l’agglomération de Melbourne ont été invités à rester chez elles pour un mois après que 73 nouveaux cas aient été confirmés dans la banlieue Nord de la ville. En Inde, la situation est plus inquiétante. En effet, le pays se déconfine, pourtant le nombre de cas continue de croître à une vitesse folle. De fait, Chennai, ville de 15 millions d’habitants, a décidé de prolonger le confinement pour encore quelques semaines supplémentaires. Enfin, en Chine, les habitants de la ville de Pékin sont forcés de restreindre leurs déplacements et sont invités à rester chez eux. À la mi-juin, plusieurs quartiers ont été reconfinés après la découverte de nouveaux cas.