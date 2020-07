Starbucks : il repart avec 90.000 dollars de pourboire !

Aux USA, un jeune serveur a reçu 90.000 dollars de pourboire après avoir refusé de servir une femme qui ne portait pas de masque de protection.

C’est une histoire, invraisemblable. En effet, aux USA, alors que la crise du covid-19 est en train de connaître un tragique rebond, à cause notamment du manque de sérieux dans le respect des consignes sanitaires ou de l’absence de réel confinement, un jeune serveur de San Diego a été célébré sur le net. En effet, Lenin Gutierrez travaille dans un Starbucks et l’enseigne a fait passer le mot selon lequel les clients ne peuvent être servis s’ils ne portent pas de masque. Le 22 juin, en fin d’après-midi, une certaine Amber Lynn Gilles en a d’ailleurs fait les frais. En effet, la jeune femme souhaitait boire un café, que le jeune Lenin a refusé de lui servir.

Selon la version du serveur, Amber Lynn Gilles est partie, furieuse, avant de revenir quelques minutes plus tard. Elle a alors demandé au jeune homme, son nom, avant de le prendre en photo, affirmant qu’elle contacterait le siège social de la chaîne. Sur les réseaux sociaux, elle continue, postant son cliché, accompagné de cette légende, « Voici Lenin de Starbucks, qui a refusé de me servir parce que je ne portais pas de masque. La prochaine fois, j’attendrai les flics et j’apporterai une dispense médicale. »

Problème, si elle pensait être soutenue, c’est bien tout l’inverse qui s’est produit. Relayé des dizaines de milliers de fois, son message a trouvé écho auprès des défenseurs de Lenin, qui ont estimé qu’il avait parfaitement raison d’agir de la sorte. Mieux, une cagnotte a été lancée par un certain Matt Cowan, sur GoFundMe, afin de lui offrir un « pourboire ». Résultat des courses, 90.000 dollars ont été récoltés. De quoi faire amplement plaisir à Lenin, qui n’a pas manqué de remercier les généreux donateurs. L’affaire elle, pourrait toutefois aller plus loin, Amber Lynn Gilles affirmant avoir reçu de nombreuses menaces de mort depuis la médiatisation de cette affaire et envisage, par la même occasion, de déposer plainte pour diffamation, contre Matt Cowan.