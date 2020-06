Municipales : Brune Poirson craque en plein direct télé

Sur Cnews, la secrétaire d’État à l’écologie a totalement craqué en plein direct télévision après les attaques répétées du porte-parole du Rassemble nationale.

C’est un échange tendu, qui devrait rester dans l’histoire de la télévision. En effet, hier soir, dimanche 28 juin, avait lieu le second tour des élections municipales. Pour l’occasion, la secrétaire d’État à la Transition écologique Brune Poirson était invitée du côté de Cnews, afin de débattre des premiers résultats. Sur le plateau, se trouvait également le porte-parole du Rassemblement national Sébastien Chenu. Les deux ont alors longuement échangé. Problème, Brune Poirson a été interrompue à de multiples reprises par son interlocuteur, ce qui l’a passablement agacé.

Dans les faits, la situation s’est envenimée à la suite d’une discussion sur le Vaucluse. Le porte-parole RN se targuait d’avoir vu son parti repartir avec les mairies de Bedarrides, Mazan et Morières-Les-Avignon. Brune Poirson s’en est ensuite défendue, affirmant que le RN avait également perdu de grosses municipalités, comme Carpentras, qui va alors interrompre son interlocutrice, lui affirmant que le RN n’était pas sortant dans cette ville et donc, qu’ils n’avaient pas pu la perdre. Condescendant, il continuera alors, « Madame, on perd une ville quand on est sortant. Ne dites pas n’importe quoi. On perd une ville quand on est sortant, pas quand on ne la gagne pas, allons. »

De trop pour Brune Poirson qui, fatiguée de voir le porte-parole RN lui couper la parole et se moquer d’elle, ouvertement, sortira alors une phrase qui devrait rester dans l’histoire de la télévision. « En fait, j’aurais dû venir avec une paire de couilles et la poser sur la table, comme ça peut-être que j’aurais eu le droit de parler. » Surpris, Chenu demandera alors à Brune Poirson de rester mesurer. Dans tous les deux, les deux partis semblent avoir perdu la bataille des municipales, hier soir, au profit des Verts notamment.