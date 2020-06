Pourquoi il ne faut surtout pas dormir avec un ventilateur ?

Alors qu’arrivent les grosses chaleurs, faut-il vraiment dormir avec son ventilateur allumé ? Pour nous, la réponse est non !

Alors que de fortes chaleurs s’abattent sur le pays et nous promettent un été plus que chaud et compliqué, il convient de faire le point sur certaines idées reçues. En effet, avec des températures flirtant avec les 30/35 degrés, parfois même la nuit, il va falloir trouver une manière de se rafraîchir. Si certains vont dormir la fenêtre ouverte, d’autres vont simplement laisser leurs volets fermés, afin de ne laisser passer que le frais. Certains en revanche, vont opter pour une stratégie beaucoup plus dangereuse, dormir avec la climatisation allumée. De quoi ressortir de sa nuit, avec un énorme rhume !

D’autres, plus que la climatisation, vont préférer opter pour une stratégie moins coûteuse et plus respectueuse de l’environnement, nous avons nommé le ventilateur. Problème, cette idée, est une fausse bonne idée. Si le ventilateur consomme moins qu’une climatisation, cet outil est relativement dangereux, notamment pour les personnes présentant des signes d’allergies, que ce soit à la poussière ou aux pollens. En effet, les hélices du ventilateur stockent et font circuler ces petites particules qui vont alors circuler dans toute la pièce. En outre, l’air sec du ventilateur, n’est pas bon pour la peau.

Résultat, si le ventilateur reste une alternative crédible, il convient (comme avec toutes les bonnes choses) de ne pas en abuser au risque de vous retrouver avec quelques soucis de santé. De fait, si vous souhaitez braver nos recommandations, nous vous recommandons, dans l’idéal, de nettoyer les hélices de votre ventilateur, au moins une fois par jour afin de retirer les traces de poussières. Le mieux serait notamment de le faire, avant d’aller vous coucher. Pensez également à régler la puissance de votre ventilateur à un niveau moindre, cela vous évitera les petits rhumes au réveil, qui ne sont jamais très agréables.