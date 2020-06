Le cannabis thérapeutique, légalisé « grâce » au covid-19 ?

Le gouvernement français, va-t-il réellement songer à légaliser le cannabis médical ? Un appel signé par une soixantaine de personnes, a été lancé en ce sens.

Le gouvernement français ne sait pas vraiment comment faire. En effet, au mois de septembre prochain, devait débuter une grande consultation de deux années sur le cannabis thérapeutique. Des patients, sans recours, devaient ensuite être traités à l’aide de cette plante. Dans l’idée, l’exécutif souhaitait avant tout avoir toutes les cartes en main avant de se décider. En Europe, 21 pays sur 28 ont d’ores et déjà légalisé le cannabis médical et la France elle, a apparaît bien en retard sur le sujet. Cependant, à cause du covid-19, cette grande consultation a été décalée au mois de janvier prochain. De quoi agacer les défenseurs du projet.

Toutefois, de manière ironique, le gouvernement pourrait bien être forcé de revoir ses plans et de modifier sa décision. En effet, la crise sanitaire laisse place à une grave crise économique. Aujourd’hui, l’État va devoir trouver de nouvelles ressources financières et surtout, créer de l’emploi. L’ouverture de la filière du chanvre et du cannabis médical pourrait aider à créer jusque 80.000 emplois dans le secteur agricole, sans compter les répercussions sur la logistique et les transports. Enfin, selon certains, le gouvernement pourrait récupérer jusqu’à 2.5 milliards d’euros par an. De quoi faire réfléchir alors que la crise a coûté extrêmement cher.

De fait, un groupe composé d’une soixantaine de personnes, députés, médecins et experts dans le domaine, a décidé de lancer un vaste appel au gouvernement, dans le but de le faire réfléchir. Selon ces derniers, l’ouverture du secteur du cannabis permettrait également de lutter contre les reventes sous le manteau, de mieux maîtriser la qualité des produits et enfin, de soulager les forces de l’ordre qui pourrait, dès lors, ne plus avoir à gérer de petites interventions chronophages, concernant des faits d’achat et de revente de produits stupéfiants.