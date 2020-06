Océane El Himer : gravement blessée, elle évite le pire

Alors qu’elle était dans le métro, Océane El Himer s’est déplacé la rotule. Aujourd’hui, la jeune femme souffre et le fait savoir sur les réseaux sociaux.

Énorme frayeur pour la star des Marseillais. En effet, si sa sœur, Marine El Himer, profite pleinement de ses vacances, Océane elle, s’est fait une belle peur. En effet, celle-ci a été victime d’un terrible accident qui aurait bien pu lui coûter la vie. La situation a été tellement grave que c’est sa participation même au crossover W9, Les Marseillais VS Le Reste du Monde, qui est remise en cause. Aujourd’hui, la jeune femme a d’ailleurs décidé de réagir à toute cette situation après avoir pris le temps de se remettre de ses émotions et de commencer à se soigner.

L’histoire elle, fait froid dans le dos. En effet, Océane El Himer souhaitait simplement se rendre à un petit cours de sport. Malheureusement, alors qu’elle se trouvait dans le métro avec ses écouteurs sur les oreilles, elle n’a pas entendu la sirène annonçant que les portes se refermaient. Un peu lente, son pied se retrouve alors coincé. Afin de se libérer, elle a dû se déplacer la rotule. Aujourd’hui, elle a été opérée et devra enchaîner par une rééducation longue de deux mois. Un moindre mal quand elle avoue d’elle-même que si elle n’avait pas réagi, elle aurait pu être emportée par le métro.

“Ce matin, en allant m’entraîner, j’ai eu un accident ! Je suis restée bloquée dans le métro. Mon pied est resté bloqué et en voulant le retirer ma rotule s’est déplacée. Ça me soûle ! Pendant un mois, je vais devoir restée avec une atèle. Puis, suivre une rééducation pendant deux mois. Je dois me faire opérer… Faites attention dans les transports, un accident est vite arrivé. J’ai fait l’erreur de mettre mes écouteurs, alors que je n’ai pas entendu les portes se refermer. Si je ne l’avais pas retiré, je partais avec !” a-t-elle ainsi assuré à ses fans lors d’une story instagram. Heureusement, Océane est entourée et peu compter sur le soutien de ses proches, mais également de ses fans, qui espèrent qu’elle se remettra très rapidement de ses émotions.