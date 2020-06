Jessica Thivenin bientôt de retour dans les Marseillais ?

Selon certaines rumeurs, Jessica Thivenin et Thibault Garcia envisagerait bel et bien de revenir sur nos petits écrans. Ils auraient même déjà signé pour la prochaine saison des Marseillais VS Le reste du monde. Alors, infos ou intox ?

Sur W9, cette nouvelle saison des Marseillais a confirmé le rôle de locomotive joué par cette télé-réalité qui dépasse largement en audience, les Anges et le reste des programmes. Amusante, l’émission permet de déconnecter et ça, des millions de Français l’ont bien compris au point que, désormais, les candidats soient devenus de véritables stars. Parmi les plus connus ? Jessica Thivenin et Thibault Garcia. Même si les deux n’apparaissent plus au sein des émissions, le couple reste l’un des moteurs du show. Désormais parents, ils ont effectivement pris le temps de se mettre en retrait afin de voir grandir Maylone, leur fils.

Oui, mais voilà. L’émission semble leur manquer. Si leur vie de famille prime, il se murmure que le couple pourrait bien décider de passer à la vitesse supérieure et reprendre du service. Selon des rumeurs de plus en plus insistantes, Jessica Thivenin et Thibault Garcia auraient ainsi pris la décision de revenir chez les Marseillais. Si on imagine que certaines conditions ont été renégociées, il y a fort à parier que les deux pourraient bien revenir d’ici quelques mois sur nos écrans de télévision. Mais, à quelle occasion ?

Selon le compte instagram du toujours bien informé @wassim.tv, Jessica Thivenin et Thibault Garcia se seraient bien engagés afin de participer à l’émission Les Marseillais VS Le reste du monde 5, l’émission crossover de W9. À ce jour toutefois, rien n’a été confirmé. La production ne s’est pas prononcée sur ces annonces et le couple lui, préfère rester en retrait. Toutefois, leur retour promet de donner un sacré coup de boost aux audiences de la chaîne du groupe M6, qui semble être déjà bien satisfaite des résultats des Marseillais !