365 DNI : le film érotique qui fait chavirer Netflix

Sur Netflix, le film érotique 365 DNI ne cesse de faire le buzz, que ce soit sur la plate-forme ou sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi un tel buzz ?

C’est le buzz du moment. En effet, sur les réseaux sociaux, les internautes ne parlent que de ce film « 365 DNI ». D’originaire Polonaise, ce long-métrage figure quasi-quotidiennement dans le top 10 des films les plus regardés en France sur la plateforme américaine Netflix. Pourquoi ? La raison est très simple puisqu’il s’agit d’un des seuls, si ce n’est le seul film du genre érotique à avoir trouvé sa place chez le géant de la VOD. Une véritable surprise donc d’autant que l’histoire racontée est plutôt simpliste.

Laura Biel est une jeune femme au fort caractère. Kidnappée, séquestrée, elle tombe sous le joug de Don Massimo Torricelli, un mafieux du genre dominateur. Entre les deux, la situation va devenir explosive et Torricelli impose à sa victime, un délai de 365 jours. En une année, la jeune femme doit tomber amoureuse de lui. Un pitch assez inattendu, qui tranche réellement avec 50 Nuances de Grey et ses scènes masochistes voulues, acceptées. Car là est la différence. Laura Biel est une victime et elle n’a de cesse de subir les envies de son kidnappeur.

Explicites, les scènes de sexe ont été saluées sur les réseaux sociaux par des internautes qui s’attendaient à tout, sauf à ça. Oui, mais voilà. Ce film est également critiqué pour son côté abusif. Pour beaucoup, les scènes de sexe sont subies et Laura Biel n’a d’autres choix que de les accepter. Le film mettrait donc en scène des agressions maquillées par une histoire d’amour. De l’autre, certains aiment rappeler que le romancier par qui ce texte est arrivé, a été arrêté et inculpé pour avoir participé à un vaste scandale impliquant la prostitution de jeunes filles mineures dans des boîtes de nuit à travers tout le pays. Adulé, critiqué, ce film semble ne laisser personne de marbre et c’était probablement, bien-là son objectif final.