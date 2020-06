Diam’s : elle explique les raisons de son départ !

Sur les réseaux sociaux, DIam’s a accepté de se livrer au sujet de sa décision de quitter le monde de la musique et le show-business de manière générale.

Diam’s ne parle pratiquement jamais. Relativement discrète, celle qui est partie vivre en Arabie Saoudite a effectivement pris le temps de se ranger et de redevenir une femme normale. Toutefois, cette dernière reste très suivie et est toujours adulée par une grande partie de son public. Ainsi, lorsque cette dernière prend la parole, il s’agit d’un véritable moment à ne pas rater. Il y a quelques jours, l’ancienne rappeuse a ainsi tenu à en dévoiler davantage au sujet des raisons qui l’ont poussé à quitter le monde de la musique. En story instagram, elle a donc été très claire, dévoilant par la même occasion, quelques extraits de son ouvrage « Mélanie, Française et musulmane ».

Selon elle, le monde du show-business aurait tué toutes ses envies de continuer dans la musique. À ses yeux, tout a trop changé, trop vite. Résultat, ce qu’elle a gagné professionnellement, elle l’a perdu humainement et c’est bien ce qui l’a chagriné. « Combien de stars passent leur vie à se donner un genre, cachées derrière des lunettes ou des chapeaux, à entretenir des mystères sur elles. Elles n’étaient que de simples humains, somme toute perchés, mais pas immortels au vulnérable pour autant » se demande-t-elle ensuite, tentant de justifier sa décision.

Aujourd’hui Diam’s semble donc garder une certaine rancœur contre le monde du show-business et l’industrie de la musique. Résultat, la star ne semble pas être prête à retourner à la vie active française et semble donc se complaire dans la religion, sa vie de famille et d’écrivain. Dans tous les cas, DIam’s aura pris le temps de s’expliquer au sujet de ses choix, dans une envie probable de se justifier auprès de sa fan-base, toujours très active, qui souhaitait en apprendre un peu plus sur sa vie, ses décisions.