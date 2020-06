La PS5 pourrait être vendu à un prix astronomique !

La PS5, vendue à une prix astronomique ? Sony a tenté de se justifier mais les gamers pourraient bien être pris de court.

Avec les jeux vidéo, difficile d’y voir clair. En temps normal, il est effectivement compliqué de s’y retrouver, les constructeurs et autres marques prenant un malin plaisir à nous teaser. Prenons l’exemple de GTA 6, jeu très attendu par la communauté. De nombreuses rumeurs affirment qu’il pourrait sortir dans les semaines à venir tandis que d’autres, évoquent encore des années d’attente ! Du côté de la PS5, la situation est sensiblement similaire même s’il apparaît clair qu’elle devrait sortir assez rapidement. Seule incertitude, les prix. En effet, GQ a lâché une petite bombe en affirmant que la prochaine console Sony pourrait valoir cher, très cher.

Interrogé, le PDG de la firme nippone, Jim Ryan, a confirmé à demi-mot, affirmant que crise du covid-19 pourrait bien laisser des traces. « Je pense que la meilleure façon d’aborder le sujet est de proposer la meilleure valeur possible. Je ne veux pas forcément dire le prix le plus bas. La valeur est une combinaison de plusieurs choses. Dans notre domaine, cela signifie les jeux, le nombre de jeux, leur durée de vie, leur taille, leur qualité, leur prix… Toutes ces choses plus la manière dont elles servent l’ensemble des particularités de la plateforme. » a-t-il expliqué, n’entrant donc pas dans les détails.

Dans les faits, il semblerait que le monde du gamin soit amené à évoluer, la crise du covid-19 ayant modifié pas mal de choses. Ainsi, afin de s’assurer de continuer à exister et être en mesure de financer la recherche et le développement d’un nouveau modèle économique, Sony pourrait bien être obligé de faire grimper les enchères. Soucieuses de se réinventer, la firme compte donc sur ses supporteurs pour l’aider à avancer et proposer un catalogue toujours aussi impressionnant. Des explications suffisantes aux yeux des joueurs ? Pour beaucoup, Sony tente simplement de tirer profit de la crise sociale et sanitaire, pas sûr donc que les explications soient bienvenues.