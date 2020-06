Maddy Burciaga : accusée de profiter de la fortune de GMK

Maddy Burciaga, accusée de profiter de la richesse de son ex, GMK ! Face au bad buzz, elle a décidé de rapidement réagir et tente de s’expliquer.

Il y a quelques semaines, Maddy Burciaga et GMK confirmaient leur séparation. En effet, celle qui est devenue YouTubeuse a tenu à réaliser une vidéo afin de s’expliquer, aux côtés de son ex, au sujet de cette séparation. « On ne va pas rentrer dans tous les détails non plus. Comme vous le savez, on était amis à la base. À un moment, on a ressenti le besoin d’aller plus loin et on s’est mis ensemble. Mais on est resté un peu bloqués dans la relation d’avant, c’est-à-dire amis » expliquait-elle alors. Mais voilà, le confinement est ensuite arrivé et les deux ont passé les deux mois et demi enfermés, ensemble ! De quoi pousser certaines à se poser des questions.

Le déconfinement arrivé, Maddy Burciaga et GMK ont une nouvelle fois affirmé qu’ils n’étaient plus ensemble. Une situation déroutante, qui pousse certains à accuser Maddy de simplement vouloir profiter de la fortune du YouTubeur, lorsqu’elle en ressent le besoin. Sur instagram, la belle a posé avec un magnifique sac Channel, résultat, les internautes se sont moqués d’elle ! “ Merci GMK pour les sacs de luxe, restaurants et voyages hein !” pouvions nous ainsi lire en commentaire, de la part d’internautes visiblement agacés des images postées par la jeune femme.

Bien entendu, cette attaque n’a pas été au goût de Maddy qui a même pris le temps de répondre ! “T’inquiètes pas, je n’ai pas besoin qu’on me donne de l’argent, je travaille au cas où t’étais pas au courant !” a-t-elle affirmé, rappelant qu’en plus d’être une ancienne star de téléréalité, elle était également influenceuse et youtubeuse. Résultat, Maddy Burciaga est bien occupée et a des projets plein la tête. GMK semble toutefois, ne pas en faire partie…