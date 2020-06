Koh Lanta, truquée ? Inès, Régis et Ahmad accusent !

L’émission de Koh Lanta, truquée ? Selon Inès, Régis et Ahmad, la production et les monteurs feraient tout pour influencer l’opinion.

Alors que la France de Koh Lanta s’est passionnée pour Claude, l’aventurier ultime qui, malheureusement, n’a pas remporté cette nouvelle édition, voilà que certains candidats enchaînent les critiques ! En effet, la finaliste Ines, le stratège Régis et Ahmad ont décidé de pointer du doigt le travail un peu étrange à leurs yeux, réalisé par la production. En effet, selon les candidats, les monteurs du show tenteraient de faire passer certains candidats, dont eux, pour ce qu’ils ne sont pas forcément. Interrogée par Télé-Loisirs, Inès a d’ailleurs été très cash. Selon la toulousaine, ce dont elle témoigne à l’écran ne reflète en rien ce qu’elle a eu l’impression de vivre. « L’image qui est renvoyée de moi me déplaît, je passe pour une inactive sur le camp, on voit mes coups de gueule sans forcément re-contextualiser ».

Même son de cloche du côté de chez Régis. En effet, celui-ci affirme avoir prévenu Jessica qu’il allait voter contre elle, mais que, malheureusement, rien de tout ça n’a été montré à l’écran. Résultat, c’est sa réputation qui en a pris un bien mauvais coup. Enfin, c’est Ahmad, moqué par beaucoup de monde notamment à cause du fait qu’il ne sache pas nager, qui a affirmé avoir réussi à terminer le parcours du combattant, choque à laquelle personne ne s’attendait vraiment. Des sorties très directes, qui poussent ainsi à se poser quelques questions. La production fait-elle exprès de jouer sur certains candidats ?

Face au buzz, c’est Denis Brogniart, le présentateur de l’émission, qui a été invité à réagir. Selon lui, le jeun n’est évidemment pas truqué. En revanche, les candidats n’ont pas assez de recul pour observer de manière neutre, leur façon d’agir. Ainsi, que ce soit sur le camp ou sur les épreuves, ces derniers ont tous agi de manière naturelle. L’objectif d’ailleurs, pour les monteurs, est compliqué puisqu’ils doivent monter et condenser trois jours de camps et d’épreuves en un peu moins de deux heures. Alors, forcément, certains choses sont mises de côté.