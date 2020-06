Kylie Jenner : selon Forbes, elle n’est pas milliardaire !

Kylie Jenner a-t-elle menti ? Selon le magazine Forbes, elle ne serait pas milliardaire et aurait trafiqué les chiffres de son entreprise !

Forbes a donc lâché une bombe. En effet, alors que Kylie Jenner a longtemps été présentée comme la plus jeune milliardaire de l’histoire, voilà que tout cela ne serait que mensonge. En effet, selon le célèbre média américain, la jeune femme, si elle serait proche d’être milliardaire, aurait encore quelques efforts à faire avant d’officiellement y parvenir. Dans les faits, ce sont les résultats de l’activité de Kylie Jenner et notamment de sa marque de cosmétiques, qui auraient été surévalués. En effet, si la cession des 51% de la marque Kylie Cosmetics au géant américain Coty a fait le buzz, il apparaît que les premiers chiffres avancés seraient tous faux.

En effet, en 2018, la société n’aurait généré « que » 125 millions de dollars de vente, contre 360 officiellement annoncés. Résultat, Kylie Jenner et sa mère sont accusés d’avoir falsifié les déclarations fiscales de la société afin, notamment, de se faire passer pour des milliardaires et obtenir un coup de publicité bienvenu qui, probablement, a permis de combler certains manques. Des accusations qui ont fait l’effet d’une bombe, mais qui ne semblent pas avoir perturbé Kylie Jenner, qui, via son compte Twitter, a assuré qu’elle n’était au courant de rien et que ces accusations n’étaient accompagnées d’aucune preuve.

Forbes, face au buzz, a également décidé de réagir, confirmant que la fortune de Kylie Jenner restait immense puisqu’estimée à 900 millions de dollars. Son statut de milliardaire ne serait donc mis entre parenthèses, que le temps de quelques mois. «L’enquête a été déclenchée par des documents récemment déposés qui ont révélé des écarts flagrants entre les informations fournies en privé aux journalistes et celles rendues publiques aux actionnaires. Nos journalistes ont repéré les inexactitudes et ont passé des mois à découvrir les faits. Nous encourageons l’avocat à relire l’article.»