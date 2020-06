Sur les réseaux, Booba s’en prend aux stars de téléréalité !

Sur les réseaux sociaux, Booba. maintenant décidé de s’en prendre aux stars de télé-réalité qui n’hésitent d’ailleurs pas à lui répondre et à le moquer.

Après avoir clashé de nombreux artistes musicaux, comme Rohff, La Fouine ou encore Kaaris avec qui il a souhaité en découdre à l’occasion d’une rencontre MMA, le rappeur Booba s’en est violemment pris à Franck Gastambide, le réalisateur. Ce dernier souhaitait avoir son avis sur sa série Validé, qui a rencontré un incroyable succès populaire, la série battant de nombreux records de vues et de streaming sur la plateforme MyCanal. Mais depuis, Booba, exilé à Miami, a décidé de se tourner vers une toute nouvelle forme de cible, les stars de télé-réalité. Problème, ces dernières ne sont que peu impressionnées et n’hésitent pas à tourner le rappeur en dérision, de quoi l’agacer !

Après avoir eu un petit échange avec Rym, Booba s’en est pris à Léa Mary, la petite-amie de Sebydaddy. Sur ses réseaux, la jeune femme affirmait vouloir mener à bien une nouvelle opération de chirurgie esthétique, afin d’avoir un fessier plus rebondi. Problème, si celle-ci a eu un premier rendez-vous, le chirurgien supposé la prendre en charge ne l’a jamais rappelé. Amusé par cette situation, Booba a donc décidé de partager la vidéo en question, directement sur sa story Instagram. Une décision qui est arrivée jusqu’aux oreilles de Léa Mary qui n’a pas perdu une seule seconde pour lui répondre…

En story, Léa Mary a donc posté une vidéo au cours de laquelle elle s’en prend violemment à Booba, allant même jusqu’à révéler quelques dossiers bien gardés. « Déjà, j’ai envie de te dire que t’as 40 piges. Qu’est-ce que tu vas regarder les vidéos des gens de la télé-réalité, je ne comprends pas ton délire. En plus de ça, à Miami, tu m’as DM et je ne t’ai pas répondu donc peut-être que t’as le seum, j’en sais rien. Et en plus de ça, qu’est-ce qui te choque dans les gros culs, ta baby mama m’a même demandé le nom de mon chirurgien donc au bout d’un moment laisse moi tranquille. » Voilà qui pourrait alimenter le débat encore quelques semaines entre les deux stars !