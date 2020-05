Inès Loucif : elle ne ferme pas la porte à la télé-réalité !

Inès Loucif, candidat de Koh Lanta, semble être ouverte à l’idée de pouvoir participer à d’autres émissions de télé-réalité.

Âgée de 26 ans, Inès Loucif restera comme l’une des candidates phares de cette saison de Koh Lanta. En effet, la jeune femme nous a offert quelques séquences insolites, à commencer par celle de son fameux maillot de bain échancré. Mais ce n’est pas tout, sa prise de bec avec Claude, qu’elle a souhaité encastrer dans un mur, selon ses dires, ou encore cette séquence culte de la jeune femme en train de découvrir les fruits auront fait le buzz. De quoi intéresser les producteurs d’émissions de télé-réalité ?

La réponse est oui. En effet, au cours d’un entretien accordé à Télé-loisirs, la jeune femme a confirmé avoir été approchée par diverses émissions. Mais est-elle pour autant intéressée ? À ce stade, difficile de savoir. Ainsi, si elle n’a pas dit oui, Inès Loucif ne semble pas fermer les portes à une telle possibilité. Infirmière dans la vraie vie, la jeune femme pourrait donc envisager une toute nouvelle carrière ! « J’ai l’impression qu’on me catégorise dans cette case depuis le premier épisode, parce que j’ai du caractère et je suis sanguine. Mais je vous l’assure, c’est mon caractère et je suis comme ça avec ou sans caméra »

Reste qu’à ce jour, Inès n’a pas souhaité dévoiler quelles émissions de télé-réalité l’ont contacté. Seule certitude, elle ne semble absolument pas prête à se lancer dans une aventure telle que les Anges de la télé-réalité, alors que beaucoup la préssentait au casting de la saison 12. « On m’a proposé plein de programmes de télé-réalité avant que je participe à Koh-Lanta. (…) Récemment, j’ai reçu une proposition pour participer à une télé-réalité, mais je n’ai pas encore donné de réponse, car je ne veux pas me précipiter, mais mes portes ne sont pas fermées. »