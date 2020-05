Covid-19 : ces terribles images des effets de la maladie

Aux USA, les images d’un infirmier bodybuildé frappé par le covid-19 ont choqué le monde entier. Ce dernier a perdu 22 kilos et a perdu tous ses muscles.

Une image saisissante. En effet, la crise du covid-19 est loin d’être terminée. Pire encore, il semblerait que la maladie continue de se propager rapidement, notamment dans des pays ou le confinement reste une notion assez abstraite. Aux Etats-Unis comme au Brésil, deux pays qui mettent en avant les libertés, les bilans sont vraiment difficiles. Mais les chiffres ne seraient rien sans les images. C’est probablement ce qu’à dû se dire Mike Shultz, infirmer malade de 43 ans, qui a décidé de montrer à toutes et à tous, les ravages du covid-19.

Musclé, Mike Shultz est un adepte des salles de sport. Toutefois, celui-ci est infirmier et est malheureusement tombé malade du covid-19. Il passera 6 semaines à l’hôpital, dont plus de 4 en étant intubé. À son réveil, il s’est senti relativement faible, au point de plus pouvoir tenir son smartphone. Il faut dire que ce dernier a perdu pas moins de 22 kilos lors de son hospitalisation à Boston. Dans les faits, Mike souhaitait surtout « montrer que ça peut arriver à n’importe qui. Qu’importe que vous soyez jeune ou vieux, que vous ayez des facteurs de risque ou non. Ça peut vous infecter. » Ses images elles, ont fait le tour du monde et servent aujourd’hui à montrer qu’il ne faut surtout pas rire avec cette maladie.

À travers le monde, le nouveau coronavirus a fait près de 6 millions de personnes malades, dont près de 1.5 rien qu’aux Etats-Unis qui devraient franchir, aujourd’hui ou demain, la barre des 100.000 morts. En France, la maladie commence à ralentir, avec 36 décès décomptés hier, en 24 heures, pour 115 nouveaux cas. Toutefois, la situation est particulièrement scrutée en ce début de semaine. La crise sanitaire risque cependant d’évoluer en une crise économique de grande ampleur avec des centaines de millions de personnes au chômage à cause de cette crise. Les répercussions risquent donc d’être relativement nombreuses.