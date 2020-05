Kelly Vedovelli : approchée par Netflix, elle dit non

Contactée par Netflix pour un rôle plutôt sexy, Kelly Vedovelli a préféré refuser la proposition, estimant que cela n’était pas vraiment pour elle.

Devenue une véritable star, Kelly Vedovelli dispose aujourd’hui d’une actualité plutôt bien remplie. Il y a quelques jours, la jeune femme a ainsi fait le buzz en proposant un petit cours de sport improvisé sur le plateau de « C que du kif », la nouvelle émission de Cyril Hanouna. Au cours de sa session, la jeune femme a dévoilé, sans le vouloir, ses sous-vêtements, de quoi susciter l’amusement et les moqueries des personnes présentes ce jour-là, autour du plateau. Mais ce n’est pas tout puisque quelques jours plus tard, la jeune femme a avoué que Netflix l’avait approché. Afin de lui proposer un rôle dans une nouvelle série. Un rôle qu’elle a finalement refusé.

Alors que cette demande aurait pu être la consécration pour Kelly, mais qui finalement, n’en sera rien. La raison ? Les producteurs voulaient qu’elle se mette nue et qu’elle participe à une scène un peu sexuelle. « Figurez-vous que la semaine dernière, j’ai reçu une proposition d’un film pour Netflix où c’était une fille un peu olé-olé qui devait se mettre à poil » a-t-elle ainsi expliqué, avant de continuer et de donner quelques détails supplémentaires au sujet du tournage. « C’était bien précisé dans le synopsis qu’il fallait faire des scènes sexuelles, il y avait bien écrit scènes sexuelles, donc j’ai pas réfléchi, c’est pas du tout mon truc ».

Ne se sentant pas bien dans son corps, Kelly Vedovelli a donc dit non. Mais pour Isabelle Morini-Bosc, c’est une autre raison qui l’aurait poussé à refuser, à savoir, son partenaire de scène ! Mais la jolie blonde a tout de suite coupé court aux rumeurs, assurant qu’elle était au courant de qui il s’agissait et que malgré l fait que l’acteur soit attirant, elle n’a pas donné suite. « Ah si si, j’ai vu qui était le partenaire. Après je laisse le synopsis au film, je vais pas dévoiler ce qu’il s’y passe, mais non ce n’est pas du tout mon truc ».