Alix (Les Marseillais), bientôt devant la justice ?

Accusée d’outrage et d’incitation à la haine, Alix des Marseillais va devoir répondre de ses récents propos, tenus sur Instagram, face à la justice.

Alix, des Marseillais, face à la justice ? En effet, la jeune femme risque gros après ses récents propos au sujet des forces de l’ordre. Suivie par près de deux millions de personnes sur les réseaux sociaux, Instagram en tête, la star de télévision sait que ses moindres faits et gestes sont scrutés. Résultat, lorsqu’elle dérape, tout prend une nouvelle ampleur. Récemment, en story Insta, elle s’est ainsi filmée insultant des officiers des forces de l’ordre, qui n’ont pas hésité à lui répondre sur les réseaux sociaux. Au volant de sa voiture, alors que la police effectue un contrôle, la jeune femme lance, « c’est fou de toujours contrôler des Noirs et des Arabes, bande de fils de p*** (…) Désolée pour la vulgarité. Navrée ».

Très vite, ces propos seront relayés sur les réseaux sociaux, provoquant l’indignation du syndicat policier Unité-SGP-FO qui a, de fait, décidé d’interpeller le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner. Interrogé au sujet des propos tenus par Alix, Yves Lefebvre, le secrétaire général du syndicat Unité-SGP-FO a tenté de se justifier sur cette démarche entreprise, « Je ne peux pas accepter la diffusion de tels propos sur les réseaux sociaux, ces derniers mettant en exergue la haine à l’encontre des forces de l’ordre, laissant ainsi penser que ce ne sont que des propos vulgaires alors que ce sont avant tout des propos délictueux à l’encontre de notre institution et de celles et ceux qui la représentent”.

Mais ce n’est pas tout. En effet, ce dernier a confirmé qu’une plainte allait être déposée en justice, pour outrage et incitation à la haine contre les représentants des forces de l’ordre. De fait, Alix risque d’avoir à répondre de ses accusations, face à la justice ! « Nous demandons de tout mettre en œuvre pour rechercher et interpeller les auteurs de ces publications absolument intolérables » a confirmé Yves Lefebvre, visiblement très agacé de voir que la police puisse être moquée et critiquée devant tant de personnes, sur les réseaux sociaux.