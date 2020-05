Covid-19 : la pandémie peut-elle vraiment durer 2 ans ?

Des scientifiques américains ont confirmé que la pandémie de covid-19 pourrait durer, en tout et pour tout, deux ans, jusqu’en 2021.

Mais combien de temps va durer l’épidémie de covid-19. En effet, la question reste ouverte tant nous ne savons rien sur la maladie. Cependant, les jours défilent et les scientifiques réussissent à percer de plus en plus de mystères. Certains, comme le professeur Raoult sont résolument optimistes et pensent que l’hydroxychloroquine sera un excellent remède. Mieux encore, il n’y a aucun risque de seconde vague ! La maladie serait sur la pente descendante et le risque d’une seconde vague sera quasi-nul. Malheureusement, cet apparent optimisme n’est pas partagé par tous les experts. Au contraire même puisque les scientifiques de l’université du Minnesota ont récemment lancé que la pandémie pourrait durer deux ans.

En effet, la science est unanime. Pour qu’une maladie disparaisse ou, tout du moins, ralentisse fortement sa progression, il faut ce que nous appelons, l’immunité collective. Celle-ci est rendue possible lorsqu’au moins 70% de la population d’une nation, d’une ville ou du monde, a été infectée. Le virus ne circule plus entre les malades et fini peu à peu par disparaître. Problème, avec le covid-19, nous ne sommes qu’autour des 5-6%. Il faudra donc encore longtemps avant que le seuil des 70% ne soit franchi. « La durée de la pandémie sera probablement de 18 à 24 mois, à mesure que l’immunité collective se développera progressivement dans la population humaine » assure ainsi le rapport des scientifiques.

Une tranche assez large donc, mais qui s’explique assez facilement. Depuis 1700, huit cas de pandémie de grippe ont été observés. Sur ces huit cas, sept ont connu un fort regain d’intensité au cours des six mois ayant suivi la première vague. D’ailleurs, dans 100% de ces sept cas, la seconde vague a été plus cruelle que la première. Il est donc tout à fait possible en envisageable que nous soyons frappés par une seconde vague de covid-19 entre l’automne et l’hiver 2020. La suite ? De nouvelles vagues, mais d’importance moindre puisque la seconde vague permettra de faire grimper en flèche le taux de la population infectée. Un vaccin est donc rapidement nécessaire !