Perdue, Nabilla ne sait pas si elle est une bonne mère !

Sur les réseaux sociaux, Nabilla a affirmé ne pas être certaine d’être une si bonne mère que ça. Fatiguée, elle ne sait plus vraiment ou elle en est !

Il y a quelques jours, Nabilla évoquait pour la toute première fois, sa fortune. Influenceuse, présentatrice, femme d’affaires, la jeune star remplit plusieurs rôles, et ce, avec un certain brio. Forcément, ses nombreuses activités lui rapportent de l’argent. Sur les réseaux sociaux, elle a ainsi confirmé qu’elle avait investi à plusieurs reprises dans l’immobilier. Si elle n’a pas souhaité révélé combien d’appartements elle avait, la jeune femme a confié qu’elle en avait plusieurs, dispersés de manière stratégique à travers le monde. Les affaires semblent donc aller relativement bien pour la famille Vergara.

Du côté familial en revanche, c’est une autre histoire. Nabilla a confié qu’elle avait de nombreux doutes concernant sa capacité à être une bonne maman. « J’essaie de lire pas mal de choses pour savoir comment ça fonctionne un bébé, parce que ce n’est pas tous les jours facile. Surtout quand c’est le premier, on est complètement perdu. C’est vrai que parfois je suis un peu perdue, je ne sais pas si je fais bien. J’appelle ma mère ou ma grand-mère, mais ma grand-mère ne se rappelle plus. Donc je me documente beaucoup sur Internet » affirme la jeune maman, qui peut heureusement compter sur le soutien de son compagnon.

Du moins, c’est ce que tout le monde pense. En effet, entre Nabilla et Thomas Vergara, la situation serait relativement tendue au point qu’une rupture soit évoquée. Dans les faits, le confinement semble avoir exacerbé les tensions chez les Vergara qui se seraient beaucoup pris la tête au cours des dernières semaines. La moindre raison serait d’ailleurs bonne à utiliser afin de créer des tensions. Connaissant les caractères de deux personnages, il y a fort à parier qu’il y ait eu quelques étincelles. Toutefois, leur fils est bien là pour leur rappeler à quel point Thomas et Nabilla sont solides.