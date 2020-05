DJ Khaled a décidé de virer une jeune femme qui s’est mise à tiercer à l’occasion d’un live instagram suivi par des dizaines de milliers de personnes.

DJ Khaled n’a pas apprécié. En effet, depuis le début du confinement, de nombreuses personnalités se lancent dans des live instagram. Live au cours desquels de nombreuses autres personnalités sont invitées. Parfois cependant, certains individus arrivent à se faire une place. Résultat, ceux-ci tentent tout afin d’attirer l’attention. C’est le cas de cette jeune femme qui a décidé de twerker. Enfin, presque. En effet, à l’occasion d’un live du DJ star, la fan du musicien est apparue en petite tenue afin de tenter une danse endiablée. Père de famille, DJ Khaled lui, n’était absolument pas prêt à voir ce genre de chose.

« C’est que de l’amour hein, mais j’ai une famille et tout. Mais j’ai de l’amour hein, l’amour des fans, toujours. Parle moi normalement, parle moi normalement ! Yo, je peux pas, non je peux pas. J’ai de l’amour pour les fans mais je peux pas. » a-t-il lancé, publiant ensuite une vidéo explicative. Afin de se justifier, le DJ a une nouvelle fois rappelé à quel point il aimait ses fans, mais qu’il fallait se respecter. « J’aime tout le monde mais allez y doucement quand on est en live sur Instagram. À nouveau, j’aime tout le monde mais restons respectueux. Rien que de l’amour, que Dieu vous bénisse »

Une scène tout à fait insolite, qui permet de rappeler que sur les réseaux sociaux, tout le monde n’est pas prêt à voir tout et n’importe quoi. La preuve, DJ Khaled semble plutôt porté sur le caritatif que le twerk. Il y a quelques jours, celui-ci a ainsi organisé un immense concert virtuel baptisé « From Milan With Love ». Les bénéfices de ce show ont ensuite été reversé à ceux qui tous les jours, luttent sur le terrain. Réalisé en partenariat avec le club de football du Milan AC et Roc Nation, le label de Jay-Z, ce show a été un véritable succès !