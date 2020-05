TPMP : c’est officiellement terminé pour cette saison

Cette dixième saison de Touche Pas à Mon Poste se termine dans les jours à venir. Le covid-19 ainsi que les audiences en chute libre auront eu raison de Baba !

Touche Pas À Mon Poste, c’est terminé. De moins, pour cette saison. En effet, c’est sur les réseaux sociaux que l’animateur français Cyril Hanouna a confirmé que pour cette dixième saison, son émission allait prendre fin prématurément. Le nouveau coronavirus aura donc eu raison de la programmation de C8. Il faut dire que Baba, comme il se fait souvent appeler a dû improviser. Terminé les plateaux, Cyril lui, a décidé de tourner TPMP en direct depuis chez lui, ses chroniqueurs se contentant d’apparaître via visioconférence afin de donner un avis souvent bien tranché sur l’actualité.

Problème, cette formule, certes compliquée, n’a absolument pas plus. Résultat, les audiences ont chuté, passant de 1.2 / 1.3 millions de téléspectateurs de manière générale, à près de 700.000. Une chute spectaculaire, même si ces fidèles restent au poste 3h30 durant, l’émission se déclinant en plusieurs formules. Rassurez-vous toutefois, rien n’est terminé et si cette dixième saison de Touche Pas À Mon Poste se clôturera dans les jours à venir, la rentrée en septembre s’annonce toute aussi chargée pour Hanouna et ses amis, qui reviendront pour une onzième saison. Un nouveau challenge pour Cyril Hanouna et ses journalistes, qui espèrent bien en mettre plein la vue aux téléspectateurs.

« Les chéris cette 10e saison a été malheureusement raccourci pas tous les événements! Mais ce confinement m’a servi pour travailler pour septembre et je vous prépare une rentrée comme vous les aimez avec la famille TPMP et tous les rendez-vous qui nous manquent tant. Le plateau me manque, mais je garde un souvenir incroyable de ce soir chez Baba et pour les dernières avant lundi pro où on proposera une nouvelle formule je vais tout donner! » a-t-il ainsi lancé, tenant à remercier fans et chaîne de lui avoir laissé le temps de s’organiser au mieux.